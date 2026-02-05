Ανδρέας Μικρούτσικος: «Ήταν ένα μικρό κελί, είχε ένα παραθυράκι και σφύραγα πιστεύοντας ότι θα μ’ ακούσει ο αδελφός μου»

Σύνοψη από το

  • Ανδρέας Μικρούτσικος μοιράστηκε μια συγκλονιστική μαρτυρία για τα χρόνια της Δικτατορίας, φέρνοντας στο φως ένα άγνωστο περιστατικό που βίωσε μαζί με τον αδελφό του, Θάνο Μικρούτσικο.
  • Ο Ανδρέας Μικρούτσικος περιέγραψε τη σύλληψή τους και αποκάλυψε ότι «με βασάνιζαν το βράδυ», ενώ σφύριζε ένα τραγούδι της Μαρίζας Κωχ για να στείλει μήνυμα δύναμης στον αδελφό του.
  • Αναφέρθηκε επίσης με θαυμασμό στη Μαρίζα Κωχ, τονίζοντας την καλλιτεχνική της τόλμη εκείνης της εποχής και τα πρωτοποριακά μουσικά της εγχειρήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ανδρέας Μικρούτσικος

Μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία μοιράστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον τηλεοπτικό αέρα, με αφορμή μήνυμα της Μαρίζας Κωχ, φέρνοντας στο φως ένα άγνωστο μέχρι σήμερα περιστατικό από τα χρόνια της Δικτατορίας, που βίωσε μαζί με τον αδελφό του, Θάνο Μικρούτσικο.

Ο γνωστός παρουσιαστής και μουσικός περιέγραψε τη σύλληψή τους από την Ασφάλεια και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν, αποκαλύπτοντας πως υπέστη βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησής του. «Τότε συνέλαβαν και τον Θάνο κι εμένα. Δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες, αλλά με βασάνιζαν το βράδυ. Όταν έβγαινα για λίγο, για να δείξω ότι αντέχω, σφύριζα ένα τραγούδι της Μαρίζας Κωχ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μέσα από το μικρό παραθυράκι του κελιού του, σφύριζε τη μελωδία πιστεύοντας πως ο αδελφός του θα τον ακούσει, θέλοντας να του στείλει ένα σιωπηλό μήνυμα δύναμης και αντοχής. «Ήταν ο τρόπος μου να του δείξω ότι κρατάω καλά», είπε συγκινημένος.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για το διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ με τον «ΑΙ χρήστη ναρκωτικών»

Ουρολοιμώξεις: Ποια διατροφή αυξάνει τις υποτροπές – Πώς να τις προλάβουμε

ΕΚΤ: Σήμερα η συνεδρίαση για τα επιτόκια – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Συντάξεις χηρείας: Εντοπίστηκαν λάθη στα ποσά – Τι ζητούν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
11:40 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Νίκη Κάρτσωνα: Πέθανε η μητέρα της – «Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς»

Βαρύ πένθος για την Νίκη Κάρτσωνα, καθώς πέθανε η μητέρα της. Με μια κοινή φωτογραφία και ένα ...
09:46 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Εξιτήριο για τον Κώστα Σόμμερ: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» – Στο πλευρό του η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη

Εξιτήριο πήρε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) ο Κώστας Σόμμερ μετά την ολιγοήμερη νοσηλεία του ...
09:34 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ξυγκόρου: «Δεν κάνω σιδέρωμα είναι περιττό – Όταν τα βάλεις δεν θα τσαλακωθούν;»

Η “Πολυξένη” από «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», Ευγενία Ξυγκόρου, μιλά για τις εξελί...
01:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Το βιωματικό της βίντεο – μήνυμά για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου – η Πριγκίπισσα τ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα