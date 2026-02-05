Ανδρέας Μικρούτσικος: «Ήταν ένα μικρό κελί, είχε ένα παραθυράκι και σφύραγα πιστεύοντας ότι θα μ’ ακούσει ο αδελφός μου»

Μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία μοιράστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον τηλεοπτικό αέρα, με αφορμή μήνυμα της Μαρίζας Κωχ, φέρνοντας στο φως ένα άγνωστο μέχρι σήμερα περιστατικό από τα χρόνια της Δικτατορίας, που βίωσε μαζί με τον αδελφό του, Θάνο Μικρούτσικο.

Ο γνωστός παρουσιαστής και μουσικός περιέγραψε τη σύλληψή τους από την Ασφάλεια και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν, αποκαλύπτοντας πως υπέστη βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησής του. «Τότε συνέλαβαν και τον Θάνο κι εμένα. Δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες, αλλά με βασάνιζαν το βράδυ. Όταν έβγαινα για λίγο, για να δείξω ότι αντέχω, σφύριζα ένα τραγούδι της Μαρίζας Κωχ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μέσα από το μικρό παραθυράκι του κελιού του, σφύριζε τη μελωδία πιστεύοντας πως ο αδελφός του θα τον ακούσει, θέλοντας να του στείλει ένα σιωπηλό μήνυμα δύναμης και αντοχής. «Ήταν ο τρόπος μου να του δείξω ότι κρατάω καλά», είπε συγκινημένος.