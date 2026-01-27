Ανδρέας Μικρούτσικος: Επέστρεψε στο «Buongiorno» – «Είμαι πολύ καλά, το φωνάζω»

Σύνοψη από το

  • Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο Buongiorno, το πρωί της Τρίτης (27/1).
  • Ο παρουσιαστής εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του, δηλώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σ’ αυτή την εκπομπή».
  • Αποκάλυψε πως «Είχα έναν υψηλό πυρετό», όμως τόνισε: «Είμαι καλά από χθες το απόγευμα, το φωνάζω!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ανδρέας Μικρούτσικος

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο Buongiorno, το πρωί της Τρίτης (27/1).

«Έβλεπα χθες πώς μίλαγες και έλεγα Φαιάκι μου! Σκέφτηκα, αν έρθει ο γλύπτης μου προσωπικός στην αρχαιότητα και μου πει «κάνε ένα γλυπτό», θα με βάλει και θα γράψω από κάτω: “Κραταιός στις επάλξεις, παρά τη Φαίη”» περιέγραψε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σ’ αυτή την εκπομπή. Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όλες αυτές τις μέρες… που λείπω, που αυτά, παρακολουθώ, παρακολουθώ, παρακολουθώ… Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σ’ αυτή την εκπομπή. Μιλώ και σαν τηλεθεατής, και σαν άνθρωπος έμπειρος, και σαν άνθρωπος της τηλεόρασης. Είχα έναν υψηλό πυρετό. Είμαι καλά από χθες το απόγευμα, το φωνάζω! Σήμερα το πρωί, το φωνάζω στην εκπομπή. Δεν θα φωνάξω άλλο, θα μείνω εδώ» ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κλείνει η Εριέττα Κούρκουλου το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσικού τοκετού – «Ήταν προσωπική μου αποτυχία»

Καρκίνος: Μελέτη αποκαλύπτει ποια ώρα η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική

«Βιολάντα»: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Αναπηρία: Ποιες αλλαγές έρχονται στην κάρτα και στις παροχές

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:56 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χώρισε από τη νέα του σύντροφο; – Οι φωτογραφίες της ξανθιάς καλλονής με άλλον άνδρα

Την ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδινε τον δεύτερο αγώνα στο Αυστραλιανό Open, η καλλονή (πρώη...
18:34 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

«Γκάφα-ολκής» από τον Ρέιφ Φάινς – Αποκάλυψε ποιος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη σειρά «Χάρι Πότερ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός, Ρέιφ Φάινς, ο οποίος ενσάρκωσε τον Λόρδο Βόλντεμορτ στις ταινίες...
15:18 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μάνια Παπαδημητρίου: Η συγκινητική αναφορά στον Ανδρέα Μαυραγάνη – «Είναι μια παράσταση που είναι αφιερωμένη στον άνδρα μου…»

Τον Νοέμβριο του 2024 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαυραγάνης, ύστερα από μία γενναία μάχη που έ...
15:06 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Λάζαρος Γεωργακόπουλος για την βάπτιση της κόρης του: «Έγινε αργότερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η ίδια να επιλέξει αν θα το κάνει και πού»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά παραχώρησε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Μεταξύ άλλων...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι