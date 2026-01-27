Ανδρέας Μικρούτσικος: Επέστρεψε στο «Buongiorno» – «Είμαι πολύ καλά, το φωνάζω»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο Buongiorno, το πρωί της Τρίτης (27/1).

«Έβλεπα χθες πώς μίλαγες και έλεγα Φαιάκι μου! Σκέφτηκα, αν έρθει ο γλύπτης μου προσωπικός στην αρχαιότητα και μου πει «κάνε ένα γλυπτό», θα με βάλει και θα γράψω από κάτω: “Κραταιός στις επάλξεις, παρά τη Φαίη”» περιέγραψε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σ’ αυτή την εκπομπή. Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όλες αυτές τις μέρες… που λείπω, που αυτά, παρακολουθώ, παρακολουθώ, παρακολουθώ… Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σ’ αυτή την εκπομπή. Μιλώ και σαν τηλεθεατής, και σαν άνθρωπος έμπειρος, και σαν άνθρωπος της τηλεόρασης. Είχα έναν υψηλό πυρετό. Είμαι καλά από χθες το απόγευμα, το φωνάζω! Σήμερα το πρωί, το φωνάζω στην εκπομπή. Δεν θα φωνάξω άλλο, θα μείνω εδώ» ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.