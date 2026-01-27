Τρίκαλα: 24η απεργία και συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο – «Να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων»

Σύνοψη από το

  • Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας για σήμερα (27/01) με συγκέντρωση στις 11:00 πμ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου.
  • Οι κινητοποιήσεις γίνονται για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργαζόμενες (και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στη βιομηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».
  • Ζητείται να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος και να αποδοθούν ευθύνες, καθώς οι μόνιμες παρεμβάσεις για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας δεν εισακούστηκαν από την εργοδοσία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα: 24η απεργία και συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο – «Να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων»

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας για σήμερα (27/01) με συγκέντρωση στις 11:00 πμ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργαζόμενες (και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στη βιομηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στην συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία το αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθεια τους να βγάλουν το μεροκάματο. Όλοι οι εργάτες, όλος ο λαός να συμμετέχει στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα με πρώτο αυτό “Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι”».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο: Ισότητα στην πρόσβαση και ποιότητα φροντίδας στο επίκεντρο

Όραση: Τα ανησυχητικά συμπτώματα της ρήξης κερατοειδούς – Τι μπορεί να την προκαλέσει

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και ποια αύριο

Ακίνητα: Γιατί πολλά πολυτελή σπίτια μένουν απούλητα ενώ η αγορά κινείται

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Οι 2 καταγγελίες που είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 – Τι είπε ο Κώστας Καραγκούνης στον Realfm 97,8

Δύο καταγγελίες είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας...
10:05 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε Εύοσμο και Κορδελιό με λεία που ξεπερνά τις 220.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν κλοπές που σημειώθηκαν στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, το 2023 και...
09:39 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός της πέμπτης εργαζόμενης της «Βιολάντα»

Εντοπίστηκε απανθρακωμένη η σορός της πέμπτης εργαζόμενης που έχασε την ζωή της στο εργοστάσιο...
09:17 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Στη Μεγαλόπολη τα αρχαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία παγκοσμίως

Τα αρχαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία παγκοσμίως, που χρησιμοποιήθηκαν πριν από 430.000 χρόνια,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι