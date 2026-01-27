Γεωργιάδης: Ακροδεξιά η ανάρτηση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά – Η χώρα έχει πληρώσει με ποτάμια αίματος τέτοιους χαρακτηρισμούς

«Εντελώς ακροδεξιά» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την ανάρτηση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά χθες (26/1), στην οποία υποστήριξε ότι «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες», τονίζοντας παράλληλα ότι «οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».

«Το έχω ξαναπεί, όσο η κ. Καρυστιανού μιλά πολιτικά κάνει καλό σε μας. Έχω πει επίσης πως έχει ακροδεξιό πρόσημο. Η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά. Άμα λέει για εθνικές προδοσίες τι να την πω; Εγώ που ήμουν στα κάγκελα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν μου έλεγαν για προδότες, έλεγα δεν είναι προδότες. Μεταξύ μας τώρα, η Ελλάδα έχει πληρώσει τέτοιους χαρακτηρισμούς με ποτάμια αίματος. Εκστομίζονται εύκολα αυτού του είδους οι κατηγορίες, δεν θεωρώ κανέναν πολιτικό προδότη» σημείωσε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη γνώμη ότι «εάν ένα κυβερνητικό πεδίο έχει αδικηθεί και στην πραγματικότητα οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές είναι η εξωτερική πολιτική».

«Υπάρχει κάποιος που εισηγείται τα ταραγμένα νερά, να έχουμε τους στόλους στο Αιγαίο; Τα ήρεμα νερά είναι κατά βάση η λογική επιλογή για την Ελλάδα γιατί είμαστε φιλειρηνική δύναμη. Το να κατηγορούμε τον Γεραπετρίτη ή τον Μητσοτάκη γιατί έχει πετύχει κάτι που θέλουν και τα 11 εκατ. Έλληνες είναι μπούρδα. Μας συμφέρουν τα ήρεμα νερά; Απολύτως. Πρώτον γιατί είναι αυτό που αρέσει στην Ελλάδα. Δεύτερον της δίνει χρόνο για να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τρίτον γιατί η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Πρέπει να είσαι χαζός για να μην θέλεις τα ήρεμα νερά» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Το εργοστάσιο της Βιολάντα, το οποίο έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα, έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι τουλάχιστον επί θητείας μου, είχε όλη την τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο παρατημένο, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με όλα τα επίπεδα ασφαλείας», σημείωσε ο υπουργός Υγείας, ενώ τόνισε ότι πρέπει να μάθουμε «τι πήγε στραβά».