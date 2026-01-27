Τηλεθέαση (26/1): Οι νικητές και οι χαμένοι στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η πρωινή ζώνη, με τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές να μοιράζονται την πρωτιά στην τηλεθέαση ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το σύνολο.
  • Το «Buongiorno» του MEGA ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας ποσοστό 11,2%.
  • Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέγραψαν την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο, φτάνοντας το 17,6%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η πρωινή ζώνη, με τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές να μοιράζονται την πρωτιά στην τηλεθέαση ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το σύνολο.

Το «Buongiorno» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο.

Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τηλεθέασης στις πρωινές εκπομπές.

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 SKAI Αταίριαστοι 17,6
2 Alpha Super Κατερίνα 13,2
3 OPEN 10 παντού 11,9
4 ANT1 Το Πρωινό 11,2
5 MEGA Buongiorno 9,8
6 STAR Breakfast@Star 5,4

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 MEGA Buongiorno 11,2
2 Alpha Super Κατερίνα 10,7
3 OPEN 10 παντού 10,4
4 ANT1 Το Πρωινό 9,4
5 SKAI Αταίριαστοι 9
6 STAR Breakfast@Star 7

