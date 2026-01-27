Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε Εύοσμο και Κορδελιό με λεία που ξεπερνά τις 220.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν κλοπές που σημειώθηκαν στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, το 2023 και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες συνολικά εννέα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν μία περίπτωση διακεκριμένης κλοπής και επτά περιπτώσεις κλοπών (δύο κλοπές αλυσίδας, δύο κλοπές από αποθήκες οικοδομής, μία κλοπή στρωμάτων, μία κλοπή από κατάστημα S/M και μία κλοπή πορτοφολιού).

Οι πράξεις έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Κορδελιού-Ευόσμου, το χρονικό διάστημα από τέλη Αυγούστου 2023 έως τέλη Δεκεμβρίου 2023, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 221.125 ευρώ, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας 2.300 ευρώ περίπου.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.