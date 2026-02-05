Μαρινάκης για δηλώσεις Λαβρόφ: Η Ελλάδα συντάσσεται και με την Ευρώπη και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας

  • Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι «η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία».
  • Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα συντάσσεται και με την Ευρώπη και με την σωστή πλευρά της ιστορίας».
  • Επεσήμανε επίσης πως «η στήριξη στον αμυνόμενο, δεν μπαίνουν στο ζύγι ούτε μπαίνουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης», χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα σύγχρονο δυτικό κράτος.
Τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι «η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία, η οποία είχε οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών» κλήθηκε να σχολιάσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα συντάσσεται και με την Ευρώπη και με την σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό, δεν κάνει κάτι ξεχωριστό», είπε αρχικά ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Και σε κάθε επιμέρους συζήτηση νομίζω ότι η όποια απόφαση έχουμε πάρει είναι στη λογική ότι είμαστε ένα σύγχρονο δυτικό κράτος όπου κάποια πράγματα, όπως η στήριξη στον αμυνόμενο, δεν μπαίνουν στο ζύγι ούτε μπαίνουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

