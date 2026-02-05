Μαρία Συρεγγέλα: Αναφορά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά

Αναφορά υπέβαλε σήμερα η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη για αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπό της κατά τις συνεδριάσεις τόσο της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και της Ολομέλειας της Βουλής.

«Η βουλευτής, κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί.

Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων», τονίζει στην αναφορά της η κα Συρεγγέλα προσκομίζοντας και τα σχετικά αποσπάσματα των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής και της Ολομέλεια κατά τα οποία επιβεβαιώνεται η συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εναντίον της βουλευτού.

Υπενθυμίζεται ότι η κα Συρεγγέλα έχει ασκήσει και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας.