Μαρία Συρεγγέλα: Αναφορά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά

Σύνοψη από το

  • Αναφορά υπέβαλε η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
  • Η αναφορά αφορά «αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της Βουλής.
  • Η κα Συρεγγέλα τονίζει ότι η συμπεριφορά αυτή δεν συνάδει με τους κανόνες δεοντολογίας των βουλευτών και υπενθυμίζεται ότι έχει ασκήσει και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μαρία Συρεγγέλα, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αναφορά υπέβαλε σήμερα η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη για αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπό της κατά τις συνεδριάσεις τόσο της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και της Ολομέλειας της Βουλής.

«Η βουλευτής, κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί.

Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων», τονίζει στην αναφορά της η κα Συρεγγέλα προσκομίζοντας και τα σχετικά αποσπάσματα των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής και της Ολομέλεια κατά τα οποία επιβεβαιώνεται η συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εναντίον της βουλευτού.

Υπενθυμίζεται ότι η κα Συρεγγέλα έχει ασκήσει και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας.

