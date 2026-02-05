Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο

Σύνοψη από το

  • Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο κάνει η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».
  • Πρωταγωνιστές είναι τα «Τρία Μπαμπαδάκια» – ο Δημήτρης, ο Νίκος κι ο Ηρακλής, τρεις εντελώς διαφορετικοί μπαμπάδες με μία κοινή καθημερινή στάση: την είσοδο του νηπιαγωγείου.
  • Ο Δημήτρης γίνεται ξαφνικά μπαμπάς, ο Νίκος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες, ενώ ο Ηρακλής μεγαλώνει μόνος τον γιο του και έρχεται σε σύγκρουση με τους παππούδες του παιδιού.
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο

Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο κάνει η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Πρωταγωνιστές είναι τα «Τρία Μπαμπαδάκια» – ο Δημήτρης, ο Νίκος κι ο Ηρακλής. Τρεις εντελώς διαφορετικοί μπαμπάδες αλλά με μία κοινή καθημερινή στάση: την είσοδο του νηπιαγωγείου.

Ο Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός) είναι ένας γοητευτικός εργένης, ο οποίος γίνεται μπαμπάς από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν μια πρώην του αφήνει ξαφνικά στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους, τον Βίκτωρα.

Ο Νίκος (Μιχάλης Βαλάσογλου) είναι ο «τέλειος» οικογενειάρχης, αυτός που ακροβατεί ανάμεσα στην οικογένεια με τη πρώην γυναίκα του, Βιργινία και την καινούρια που θέλει να αρχίσει με τη Στέλλα, τη νέα του σύντροφο.

Ο Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης) έχοντας χάσει τη γυναίκα του, μεγαλώνει μόνος τον μικρό Στέλιο και έρχεται σε σύγκρουση με τους παππούδες του παιδιού, σε μια μάχη αγάπης, ορίων και δεύτερων ευκαιριών.

Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 1: «Τρέχα μπαμπά, τρέχα!»

Ο Δημήτρης, ο αμετανόητα ανώριμος και φανατικός εργένης, βλέπει όλη του τη ζωή να αλλάζει μπροστά στα μάτια του όταν η Κατερίνα, μια παλιά περιστασιακή του σχέση, εγκαταλείπει στο σπίτι του τον Βίκτωρα, ένα 5χρονο αγόρι που εκείνη ισχυρίζεται ότι είναι γιος του Δημήτρη. Ο Νίκος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Από τη μία, οι κόρες του με την πρώην σύζυγό του Βιργινία, κι από την άλλη η νέα του ζωή με τη Στέλλα, με την οποία προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Όταν ένα κρίσιμο ραντεβού γονιμότητας συμπέσει με τη σχολική γιορτή της μικρής Σοφίας, ο Νίκος καλείται να είναι παντού. Ο Ηρακλής, είναι ο πιο νεαρός από τους μπαμπάδες και μεγαλώνει μόνος του τον 5χρονο Στέλιο, μετά την απώλεια της γυναίκας του. Προσπαθώντας να καλύψει το κενό, με χαρά και παιχνίδι, γεμίζει τη ζωή τους με πάρτι που ενοχλούν τη νέα του γειτόνισσά, τη Τζένη. Την αισιοδοξία του δοκιμάζουν και τα πεθερικά του, που επιμένουν να πάρουν τον Στέλιο στο σπίτι τους και να αναλάβουν την κηδεμονία του.

Δείτε εδώ το sneak:

Επεισόδιο 2: «Τα 3 Μπαμπαδάκια»

Ο Δημήτρης έρχεται αντιμέτωπος με την Ελένη και συνειδητοποιεί ότι η όμορφη δασκάλα στο νηπιαγωγείο που αφήνει τον Βίκτωρα είναι η γυναίκα που λίγο νωρίτερα τον χτύπησε με το αμάξι και τσακώθηκαν. Ταυτόχρονα δεν θέλει να δεχτεί με τίποτα ότι ο Βίκτωρας μπορεί να είναι δικό του παιδί και κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να βρει την Κατερίνα, ενώ ταυτόχρονα δέχεται πιέσεις να ντυθεί καρότο. Ο Νίκος, απογοητευμένος από την άρνηση της πρώην γυναίκας του Βιργινίας να αλλάξει την ημερομηνία της παιδικής γιορτής που συμπίπτει με το ραντεβού που έχουν με τη Στέλλα στην κλινική γονιμότητας, ζητάει τη βοήθεια της έφηβης κόρης του Ζωής. Ο Ευριπίδης προσφέρει χρήματα στον Ηρακλή, ζητώντας του να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο θα παραχωρεί στα πεθερικά του την επιμέλεια του Στέλιου. Ο Ηρακλής αρνείται εξοργισμένος αλλά ένα μπλέξιμο με την Αστυνομία θα τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση ενώ ταυτόχρονα η Τζένη, η γειτόνισσα του και δικηγόρος, έχει βαλθεί να σταματήσει μια για πάντα τα θορυβώδη πάρτι που γίνονται στο σπίτι του νεαρού μπαμπά.

Δείτε εδώ το sneak:

Δείτε εδώ το trailer:

05:43 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

