Γιάννης Παναγόπουλος: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – «Παγώνουν» οι λογαριασμοί του

Σύνοψη από το

  • Με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Η δέσμευση γίνεται στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Το πόρισμα της Αρχής έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για κακουργήματα υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ δεσμεύτηκαν και δύο ακίνητα.
  • Η έρευνα εντόπισε μεταφορές χρηματικών ποσών σε ατομικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολογία και αναλήψεις μετρητών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν την απόκρυψη της πραγματικής διάθεσης των κεφαλαίων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Παναγόπουλος ΓΣΕΕ

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Η εντολή δόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες επίσης έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών, ενώ κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Απευθείας αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη «Διαύγεια»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με την ιδιότητα του ως επικεφαλής τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, φέρεται να υπεξαιρούσε κεφάλαια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη συνδρομή και άλλων προσώπων. Η έρευνα της Αρχής επικεντρώθηκε στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ελήφθησαν την περίοδο 2020–2025.

Βάσει του πορίσματος, η χρηματοοικονομική ανάλυση των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, φέρεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ προέβη σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι.

Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ

Στην περίπτωση των διαγωνισμών, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ και επιλέγονταν από επιτροπή υπό την προεδρία του συνδικαλιστή, ενώ ορισμένες δεν διέθεταν την απαραίτητη υποδομή ή προσωπικό για την υλοποίηση των έργων. Μέρος των κονδυλίων διακινήθηκε σε μετρητά, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, υποδηλώνει χρήση εταιρειών-οχημάτων για την απόκρυψη της πραγματικής διάθεσης των κεφαλαίων.

Η έρευνα εντόπισε μεταφορές χρηματικών ποσών σε ατομικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολογία, όπως και αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενισχύοντας το ενδεχόμενο τα κεφάλαια να περιήλθαν τελικά στην κατοχή του συνδικαλιστή και των συνεργαζόμενων προσώπων.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Αρχή διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για το διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ με τον «ΑΙ χρήστη ναρκωτικών»

Ουρολοιμώξεις: Ποια διατροφή αυξάνει τις υποτροπές – Πώς να τις προλάβουμε

ΕΚΤ: Σήμερα η συνεδρίαση για τα επιτόκια – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Συντάξεις χηρείας: Εντοπίστηκαν λάθη στα ποσά – Τι ζητούν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
11:28 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ζάκυνθος και Κεφαλονιά: Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων μετά τη χθεσινή κακοκαιρία

Κανονικά εκτελούνται από σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στις γραμμές Ζακύνθου – Κυλλήνη...
11:16 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Σύμη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί λόγω λειψυδρίας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας της Σύμης, με τη...
10:58 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Νέο Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ με νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε. Σύμφ...
10:57 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στα Τέμπη: Στη Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης – Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συγγενών

Στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα θα ξεκινήσει η δίκη των 36 κατηγορουμένων για την τραγωδία στα Τέμπ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα