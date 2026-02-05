Νίκη Κάρτσωνα: Πέθανε η μητέρα της – «Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς»

  • Βαρύ πένθος για την Νίκη Κάρτσωνα, καθώς πέθανε η μητέρα της.
  • Με μια κοινή φωτογραφία και ένα συγκινητικό κείμενο, η Νίκη Κάρτσωνα την αποχαιρετά.
Βαρύ πένθος για την Νίκη Κάρτσωνα, καθώς πέθανε η μητέρα της.

Με μια κοινή φωτογραφία και ένα συγκινητικό κείμενο, η Νίκη Κάρτσωνα την αποχαιρετά.

«Είμαι η Νίκη η κόρη της Τζένης..
Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης

Τίτλος -Παράσημο…
Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της γνωστή της…
Τα λόγια μικρά και λίγα.. οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν για αυτά που έκανες και για εκείνα που πρόσεφερες…
Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος.. πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πως γίνεται αυτό..

Ενα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας …
Μια αγκαλιά και ένα χάδι…

Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο θλίψη στεναχώρια και αγάπη…
Αγάπη για την Τζενη γιατί η Τζενη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά…

Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς
Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις
Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό ….

Γιατί ότι είμαι είναι και από εσένα
Και ότι έκανα είναι και για εσένα
Και ότι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα

Καλό ταξίδι

Καλό παράδεισο μαμά».

09:46 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

