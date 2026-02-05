Εθνική Πόλο Γυναικών: Φαβορί για μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Σήμερα ο «μικρός τελικός» με την Ιταλία

Η Εθνική Ομάδα Πόλο γυναικών ετοιμάζεται να διεκδικήσει την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης της Πορτογαλίας, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στον «μικρό» τελικό (5/2, 19:15).

Παρά την απογοήτευση από την ήττα στα πέναλτι στον ημιτελικό με την Ουγγαρία, οι γυναίκες διεθνείς του Χάρη Παυλίδη επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα με ένα ακόμη μετάλλιο.

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών ταξίδεψε στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας με τα περσινά μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και World Cup ως «προίκα» και με στόχο την κορυφή.

Ωστόσο, η ήττα στα πέναλτι από την Ουγγαρία στον χθεσινό (3/2) ημιτελικό αναγκάζει τη «γαλανόλευκη» να περιοριστεί στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης, επαναλαμβάνοντας ό,τι συνέβη πριν δύο χρόνια στο Αϊντχόφεν.

Τότε, απέναντι στην ίδια αντίπαλο, την Ιταλία, η ελληνική ομάδα είχε επικρατήσει με 7-6 και εξασφαλίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Αν και τώρα το διακύβευμα είναι μικρότερο, οι Ελληνίδες διεθνείς δείχνουν αποφασισμένες να μην επιστρέψουν με «άδεια τα χέρια» από την Πορτογαλία, ειδικά καθώς θεωρούνται το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη στον «μικρό» τελικό.

Η Ιταλία έφτασε ως τα ημιτελικά κυρίως επειδή βρέθηκε -μαζί με την εθνική- στην πιο βατή πλευρά της κλήρωσης και απλά νίκησε στα παιχνίδια που… δεν μπορούσε να χάσει: 24-12 την Κροατία, 17-6 τη Σερβία, 25-11 την Τουρκία και 24-5 τη Γαλλία.

Στα δύο δύσκολα ματς που έδωσε, η ομάδα του Κάρλο Σίλιπο έχασε σχετικά εύκολα, τόσο από την εθνική στη Β΄ φάση (15-10), όσο και από την Ολλανδία στον ημιτελικό (8-4).

Η «σετερόζα» φαίνεται να βρίσκεται αυτή την περίοδο ένα βήμα πιο πίσω από τις υπόλοιπες ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες και θα είναι έκπληξη αν ανέβει στο βάθρο.

Το αποτέλεσμα του «μικρού» τελικού μοιάζει να εξαρτάται περισσότερο από την απόδοση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, που, αν επιβάλλει το ρυθμό του, δύσκολα θα απειληθεί.

Η Ελλάδα μετράει ως τώρα πέντε μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τέσσερα ασημένια και ένα χάλκινο.

Η επικράτηση επί της Ιταλίας πριν δύο χρόνια είναι και η μοναδική νίκη της εθνικής σε «μικρό» τελικό, καθώς είχαν προηγηθεί δύο ήττες, αρκετά παλιότερα (το 1995 στη Βιέννη από την Ολλανδία και το 2001 στη Βουδαπέστη από τη Ρωσία).

Από την πλευρά της, η «σετερόζα» διεκδικεί το 11ο μετάλλιό της σε 19 συμμετοχές (πέντε χρυσά, δύο ασημένια, τρία χάλκινα), έχοντας περιοριστεί όμως άλλες έξι φορές στην τέταρτη θέση.

Η διοργάνωση του Φουντσάλ θα ολοκληρωθεί το βράδυ (5/2, 21:15), με τον τελικό ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ουγγαρία.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ