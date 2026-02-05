Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Καζαμία στη Βουλή: «Ντροπή για αυτά που λέτε» – «Είστε τσιράκι του Μητσοτάκη»

Σύνοψη από το

  • Άγρια κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Αλέξανδρο Καζαμία, με τον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας να κατηγορεί τον κ. Λαζαρίδη για παραποίηση λεγομένων της αντιπολίτευσης.
  • Ο κ. Καζαμίας ζήτησε την παρέμβαση του προεδρεύοντα, λέγοντας στον κ. Λαζαρίδη «Φτάνει κ. Λαζαρίδη με τις χυδαιότητες. Ξέρουμε πόσο χυδαίος είστε, δεν χρειάζεται να μας το αποδεικνύετε».
  • Τα «αίματα άναψαν» με τον Αλέξανδρο Καζαμία να αποκαλεί «τσιράκι του Μητσοτάκη» τον κ. Λαζαρίδη και να ζητά την απομάκρυνσή του από την αίθουσα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Καζαμία στη Βουλή: «Ντροπή για αυτά που λέτε» – «Είστε τσιράκι του Μητσοτάκη»

Άγρια κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Αλέξανδρο Καζαμία.

Αρχικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφερόμενος στην τραγωδία της Χίου κατηγόρησε τον κ. Λαζαρίδη ότι κύριο γνώρισμα των ομιλιών του είναι να παραποιεί αυτά που λέει η αντιπολίτευση.

«Χρησιμοποιεί το ίδιο αφήγημα λέγοντας “είστε με τους διακινητές ή εμπιστεύεστε τους ανθρώπους του Λιμενικού;” Φυσικά δεν είμαστε με τους διακινητές, αλλά δημιουργείτε ένα ψευδές δίλημμα για να λασπολογήσετε, να επιστρέψετε στον χυδαίο λαϊκισμό με τον οποίο δηλητηριάζετε τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Αυτός είστε, αυτά ξέρετε να κάνετε και δεν μας εκπλήσσει» είπε ο κ. Καζαμίας.

Από κάτω ο Μακάριος Λαζαρίδης αντιδρούσε στα λεγόμενα του κ. Καζαμία με τον τελευταίο να του συστήνει να ησυχάσει.

Μετά ο κ. Καζαμίας έθεσε τα ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα για την τραγωδία στη Χίο όπως είναι εκείνα που αφορούν στις κάμερες και γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν.

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κ. Λαζαρίδης τον διέκοπτε και ο κ. Καζαμίας είπε:

«Φτάνει κ. Λαζαρίδη με τις χυδαιότητες. Ξέρουμε πόσο χυδαίος είστε, δεν χρειάζεται να μας το αποδεικνύετε».

Ζήτησε μάλιστα την παρέμβαση του προεδρεύοντα της Βουλής ώστε να τον προστατεύσει.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης φώναξε «ντροπή για αυτά που λέτε» με τον Αλέξανδρο Καζαμία να αντιδρά και να λέει: «Ντροπή σε εσάς, αν θέλετε να διακόπτετε, να βγείτε έξω από την αίθουσα».

Τα «αίματα άναψαν» με τον Αλέξανδρο Καζαμία να αποκαλεί «τσιράκι του Μητσοτάκη» τον κ. Λαζαρίδη και ζήτησε από τον κ. Μπούρα να «σταματήσουν αυτές οι χυδαιότητες» και να φύγει από την αίθουσα ο κ. Λαζαρίδης.

«Αν θέλετε να κατέβω από το βήμα επειδή δεν με προστατεύετε να κατέβω» είπε στη συνέχεια απευθυνόμενος στον προεδρεύοντα, κ. Μπούρα.

«Δεν μπορώ εγώ να διώξω βουλευτή από την αίθουσα» είπε ο κ. Μπούρας.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για το διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ με τον «ΑΙ χρήστη ναρκωτικών»

Ουρολοιμώξεις: Ποια διατροφή αυξάνει τις υποτροπές – Πώς να τις προλάβουμε

ΕΚΤ: Σήμερα η συνεδρίαση για τα επιτόκια – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Συντάξεις χηρείας: Εντοπίστηκαν λάθη στα ποσά – Τι ζητούν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
11:34 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Βουλή: Νέα αντιπαράθεση για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο

Νέα αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Χίο...
10:48 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γκίκας για Χίο στον Realfm 97,8: Οι μετανάστες στις πρώτες καταθέσεις τους είπαν ότι είδαν ένα φως και μετά άκουσαν «μπαμ» – Τι απάντησε για τις κάμερες

Τη θλίψη του εξέφρασε ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας για την απώλεια των 15 μεταναστώ...
10:15 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Πλεύρης για Χίο: Οι κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού δεν είναι όπως στην ΕΛ.ΑΣ, είναι επιχειρησιακές

Διευκρινίσεις έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σχετικά με τη χρήση καμ...
09:15 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Υπουργείο Εσωτερικών: Συνεδριάζει η άτυπη διακομματική επιτροπή για επιστολική ψήφο και εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Με αντικείμενο την προωθούμενη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές για το...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα