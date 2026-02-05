Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Καζαμία στη Βουλή: «Ντροπή για αυτά που λέτε» – «Είστε τσιράκι του Μητσοτάκη»

Άγρια κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Αλέξανδρο Καζαμία.

Αρχικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφερόμενος στην τραγωδία της Χίου κατηγόρησε τον κ. Λαζαρίδη ότι κύριο γνώρισμα των ομιλιών του είναι να παραποιεί αυτά που λέει η αντιπολίτευση.

«Χρησιμοποιεί το ίδιο αφήγημα λέγοντας “είστε με τους διακινητές ή εμπιστεύεστε τους ανθρώπους του Λιμενικού;” Φυσικά δεν είμαστε με τους διακινητές, αλλά δημιουργείτε ένα ψευδές δίλημμα για να λασπολογήσετε, να επιστρέψετε στον χυδαίο λαϊκισμό με τον οποίο δηλητηριάζετε τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Αυτός είστε, αυτά ξέρετε να κάνετε και δεν μας εκπλήσσει» είπε ο κ. Καζαμίας.

Από κάτω ο Μακάριος Λαζαρίδης αντιδρούσε στα λεγόμενα του κ. Καζαμία με τον τελευταίο να του συστήνει να ησυχάσει.

Μετά ο κ. Καζαμίας έθεσε τα ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα για την τραγωδία στη Χίο όπως είναι εκείνα που αφορούν στις κάμερες και γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν.

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κ. Λαζαρίδης τον διέκοπτε και ο κ. Καζαμίας είπε:

«Φτάνει κ. Λαζαρίδη με τις χυδαιότητες. Ξέρουμε πόσο χυδαίος είστε, δεν χρειάζεται να μας το αποδεικνύετε».

Ζήτησε μάλιστα την παρέμβαση του προεδρεύοντα της Βουλής ώστε να τον προστατεύσει.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης φώναξε «ντροπή για αυτά που λέτε» με τον Αλέξανδρο Καζαμία να αντιδρά και να λέει: «Ντροπή σε εσάς, αν θέλετε να διακόπτετε, να βγείτε έξω από την αίθουσα».

Τα «αίματα άναψαν» με τον Αλέξανδρο Καζαμία να αποκαλεί «τσιράκι του Μητσοτάκη» τον κ. Λαζαρίδη και ζήτησε από τον κ. Μπούρα να «σταματήσουν αυτές οι χυδαιότητες» και να φύγει από την αίθουσα ο κ. Λαζαρίδης.

«Αν θέλετε να κατέβω από το βήμα επειδή δεν με προστατεύετε να κατέβω» είπε στη συνέχεια απευθυνόμενος στον προεδρεύοντα, κ. Μπούρα.

«Δεν μπορώ εγώ να διώξω βουλευτή από την αίθουσα» είπε ο κ. Μπούρας.

Δείτε το βίντεο: