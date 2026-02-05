Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη δημοτική κοινότητα Τριφυλίας – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Σύνοψη από το

  Ήχησε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) το 112 στη δημοτική κοινότητα Τριφυλίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με το μήνυμα να αναφέρει: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
  • Κλειστός παραμένει ο δρόμος Κυπαρισσία – Πύργος, στο ύψος της Κυπαρισσίας, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε πλημμύρα στο οδόστρωμα και μεταφορά φερτών υλικών.
  • Υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν πλημμυρίσει λόγω της κακοκαιρίας, ενώ κλειστός είναι και ο δρόμος στην είσοδο του χωριού Καρυές, καθώς πέντε δέντρα έχουν πέσει στο οδόστρωμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ήχησε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) το 112 στη δημοτική κοινότητα Τριφυλίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με τοgargalianoionline.gr, κλειστός παραμένει αυτή την ώρα ο δρόμος Κυπαρισσία – Πύργος, στο ύψος της Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα λίγο έξω από την πόλη, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε πλημμύρα στο οδόστρωμα και μεταφορά φερτών υλικών.

Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα επιχειρεί η Πυροσβεστική, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και τον καθαρισμό του δρόμου.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν πλημμυρίσει σε κοντινή απόσταση από το σημείο του προβλήματος, λόγω της κακοκαιρίας.

Κλειστός είναι επίσης και ο δρόμος στην είσοδο του χωριού Καρυές, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέντε δέντρα έχουν πέσει στο οδόστρωμα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση οχημάτων έως την απομάκρυνσή τους.

11:58 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

