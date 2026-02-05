Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Απόφαση – «σταθμός» του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Άννα Κανδύλη

οικονομία

Άρειος Πάγος

Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων κατέληξε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (σε διάσκεψη), με μεγάλη πλειοψηφία.

της Άννας Κανδύλη

Έτσι, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού, όπως επιδίωκαν οι εταιρείες διαχείρισης –funds κάτι το οποίο επιβάρυνε σημαντικά τους δανειολήπτες.

Σύμφωνα πληροφορίες, κατά τη διάσκεψη, 35 δικαστές τάχθηκαν υπέρ των δανειοληπτών που υπάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη και ακόμη 12 υπέρ των funds.

Πλέον αναμένεται πλέον η καθαρογραφή της απόφασης προκειμένου να γίνει γνωστό το σκεπτικό των δικαστών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε σε αλουμινένια σκεύη – Γίνεται διαρροή τοξικών μετάλλων

Νοσοκομείο «Μεταξά»: Πέντε χειρουργικές αίθουσες σε λειτουργία- 500 περισσότερες επεμβάσεις ετησίως

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 510 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

ΕΚΤ: Σήμερα η συνεδρίαση για τα επιτόκια – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
08:37 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Καρναβάλι – Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν  

Σε λίγες ημέρες πλησιάζει το τριήμερο της κορύφωσης του Καρναβαλιού σε διάφορους προορισμούς τ...
07:19 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Άρχισε χθες ο διάλογος στην επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά στις Συλλογικές Συ...
16:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Προσοχή στις απάτες με SMS για δήθεν «φόρο κυκλοφορίας» – ΦΩΤΟ

Συνεχίζουν οι επιτήδειοι να στέλνουν στους πολίτες παραπλανητικά SMS για δήθεν «φόρο κυκλοφορί...
08:23 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αυγά: Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις τιμές- Πόσο επηρεάζεται η επάρκεια από τη γρίπη των πτηνών

Δεν αναμένεται να αυξηθούν σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα το προσεχές διάστημα οι τιμές λιανική...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα