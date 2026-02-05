Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

Σύνοψη από το

  • Μια δυσάρεστη είδηση συγκλονίζει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο έμπειρος προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών.
  • Ο Σκουρτόπουλος συνέδεσε το όνομά του με την Εθνική Ανδρών, αναλαμβάνοντας τα ηνία της το 2018 και οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019.
  • Τα τελευταία χρόνια, ο Έλληνας τεχνικός εργαζόταν με επιτυχία εκτός συνόρων, σε χώρες όπως το Κατάρ, η Πολωνία και η Μογγολία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Θανάσης Σκουρτόπουλος
Φωτογραφία: Intime

Μια δυσάρεστη είδηση συγκλονίζει από το πρωί της Πέμπτης (5/2) τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο έμπειρος προπονητής και άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός, Θανάσης Σκουρτόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος συνέδεσε το όνομά του με την επίσημη αγαπημένη, αναλαμβάνοντας τα ηνία της Εθνικής Ανδρών το 2018.

Υπό την καθοδήγησή του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εξασφάλισε την πρόκριση και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019.

Θανάσης Σκουρτόπουλος
Φωτογραφία: Intime

Ολοκλήρωσε τη θητεία του στον πάγκο της Ελλάδας το 2022, έχοντας καταγράψει το εντυπωσιακό ρεκόρ των 18 νικών σε 23 αναμετρήσεις.

Θανάσης Σκουρτόπουλος
Φωτογραφία: Intime

Τα τελευταία χρόνια, ο Έλληνας τεχνικός εργαζόταν με επιτυχία εκτός συνόρων.

Από το 2023 έως το 2024 είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Κατάρ, ενώ το 2023 εργάστηκε στην Πολωνία για λογαριασμό της Αστόρια Μπίντγκοστς. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Μογγολία, όπου είχε αναλάβει την Κούλεγκουντ Μπρόνκος.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από την αγαπημένη του ομάδα Γ.Σ. Δαφνίου, ενώ κάθισε στους πάγκους αρκετών ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος όπως -μεταξύ άλλων- της ΑΕΚ, του Αιγάλεω και του Περιστερίου.

Θανάσης Σκουρτόπουλος
Φωτογραφία: Intime

Γεννημένος στην Αθήνα το 1965, ο Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ αρχικά ως αθλητής, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ, του Παγκρατίου και του Γ.Σ. Δάφνίου, ενώ υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε σε αλουμινένια σκεύη – Γίνεται διαρροή τοξικών μετάλλων

Νοσοκομείο «Μεταξά»: Πέντε χειρουργικές αίθουσες σε λειτουργία- 500 περισσότερες επεμβάσεις ετησίως

Προειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ για απάτη: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα γιατί θα χάσετε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 510 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
02:40 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

«Άνετη» η Σίτι νίκησε 3-1 τη Νιούκαστλ και προκρίθηκε στον τελικό του League Cup – Δείτε τα γκολ

Χωρίς να δυσκολευτεί πολύ η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 3-1 της Νιούκαστλ και με συνολικό σκορ ...
23:51 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ραζαβαν Λουτσέσκου: «Μπορούσαμε μεγαλύτερο σκορ, δεν έχει κριθεί τίποτα»

Δίκαιο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό για ...
22:45 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Προβάδισμα πρόκρισης από την άσπρη βούλα

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, φεύγοντας...
20:38 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-3: Επέστρεψε στην κορυφή κάνοντας επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR με 3-0 στο εξ ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα