Κρεμλίνο: Εξέφρασε τη «λύπη» του για τη λήξη της συνθήκης New START – «Η Ρωσία θα παραμείνει υπεύθυνη πυρηνική δύναμη»

Σύνοψη από το

  • Η λήξη της συνθήκης ελέγχου πυρηνικών όπλων New START μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σηματοδοτεί νέα φάση στις στρατηγικές σχέσεις των δύο δυνάμεων, καθώς έπαψε να έχει ισχύ στο τέλος της Πέμπτης.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα «βλέπει αρνητικά και εκφράζει τη λύπη της» για το τέλος της συμφωνίας, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα διατηρήσει υπεύθυνη προσέγγιση.
  • Το ΝΑΤΟ απηύθυνε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα» μετά τη λήξη της συνθήκης, καταγγέλλοντας παράλληλα την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» της Ρωσίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Εξέφρασε τη «λύπη» του για τη λήξη της συνθήκης New START – «Η Ρωσία θα παραμείνει υπεύθυνη πυρηνική δύναμη»
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Η λήξη της συνθήκης ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, New START, σηματοδοτεί νέα φάση στις στρατηγικές σχέσεις των δύο δυνάμεων, ενώ η Μόσχα διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί υπεύθυνη στάση απέναντι στη στρατηγική πυρηνική σταθερότητα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η συνθήκη New START, η οποία όριζε περιορισμούς στους πυραύλους, τους εκτοξευτές και τις στρατηγικές κεφαλές κάθε πλευράς, θα λήξει στο τέλος της Πέμπτης.

Ειδικοί στον έλεγχο πυρηνικών όπλων είχαν προηγουμένως εκτιμήσει ότι η συνθήκη έληγε στο τέλος της Τετάρτης.

«Σήμερα η μέρα θα τελειώσει, και θα πάψει να έχει οποιαδήποτε ισχύ», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η Ρωσία είχε προτείνει στις ΗΠΑ να επεκτείνουν εθελοντικά τους όρους της συμφωνίας για ένα έτος, ώστε να δοθεί χρόνος για τη συζήτηση μιας διαδόχου συνθήκης, πρόταση για την οποία, όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ δεν έδωσαν ποτέ επίσημη απάντηση.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε: «Η συμφωνία φτάνει στο τέλος της. Το βλέπουμε αρνητικά και εκφράζουμε τη λύπη μας», ενώ σημείωσε ότι το ζήτημα είχε συζητηθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ μία μέρα νωρίτερα.

«Τι θα γίνει στη συνέχεια εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσική Ομοσπονδία θα διατηρήσει την υπεύθυνη και προσεκτική προσέγγιση στο ζήτημα της στρατηγικής σταθερότητας στον τομέα των πυρηνικών όπλων και, φυσικά, όπως πάντα, θα καθοδηγείται πρώτα και κύρια από τα εθνικά της συμφέροντα».

Η Μόσχα, όπως σημείωσε ο ίδιος, αντιμετωπίζει «με σεβασμό» την απόφαση του Πεκίνου να μην λάβει μέρος προς το παρόν σε πιθανές συνομιλίες για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ απηύθυνε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα» μετά τη λήξη της συνθήκης New Start, όπως ανέφερε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της Ατλαντικής συμμαχίας.

«Η αυτοσυγκράτηση και η υπευθυνότητα στον πυρηνικό τομέα είναι ουσιώδεις για την παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Ο αξιωματούχος κατήγγειλε επίσης ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» και στέλνει «εξαναγκαστικά σινιάλα», ενώ χαρακτήρισε ανησυχητική τη βούληση της Κίνας να «διευρύνει» το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Συμπλήρωσε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της αποτρεπτικής και αμυντικής του στρατηγικής.

Με πληροφορίες από: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε σε αλουμινένια σκεύη – Γίνεται διαρροή τοξικών μετάλλων

Νοσοκομείο «Μεταξά»: Πέντε χειρουργικές αίθουσες σε λειτουργία- 500 περισσότερες επεμβάσεις ετησίως

Προειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ για απάτη: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα γιατί θα χάσετε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 510 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ελικόπτερο της αστυνομίας συνετρίβη στην Αριζόνα σε περιστατικό με πυροβολισμούς – Βίντεο από την πτώση

Ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα (DPS), στις ΗΠΑ, έπεσε κοντά στο σ...
11:30 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεν δεχόμαστε τις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας – Είναι απαράδεκτες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η ένταση στο Αιγαίο φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς η Τουρκία στέλνει σαφή μηνύματα προς την Ε...
11:27 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Λαβρόφ: «Πυρά» κατά της Αθήνας για τη στήριξη στην Ουκρανία – «Διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία – Δεν σκέφτηκε την ελληνική διασπορά»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Ελλάδας για τη ...
09:31 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γερμανία: Θρήνος και οργή για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του ελεγκτή εισιτήριων από 26χρονο Έλληνα – «Είδαν τον πατέρα τους να πεθαίνει»

Ένας απλός έλεγχος εισιτηρίων κατέληξε σε τραγωδία στη Γερμανία, όταν ένας υπάλληλος της Deuts...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα