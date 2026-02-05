Κρεμλίνο: Εξέφρασε τη «λύπη» του για τη λήξη της συνθήκης New START – «Η Ρωσία θα παραμείνει υπεύθυνη πυρηνική δύναμη»

Η λήξη της συνθήκης ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, New START, σηματοδοτεί νέα φάση στις στρατηγικές σχέσεις των δύο δυνάμεων, ενώ η Μόσχα διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί υπεύθυνη στάση απέναντι στη στρατηγική πυρηνική σταθερότητα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η συνθήκη New START, η οποία όριζε περιορισμούς στους πυραύλους, τους εκτοξευτές και τις στρατηγικές κεφαλές κάθε πλευράς, θα λήξει στο τέλος της Πέμπτης.

Ειδικοί στον έλεγχο πυρηνικών όπλων είχαν προηγουμένως εκτιμήσει ότι η συνθήκη έληγε στο τέλος της Τετάρτης.

«Σήμερα η μέρα θα τελειώσει, και θα πάψει να έχει οποιαδήποτε ισχύ», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η Ρωσία είχε προτείνει στις ΗΠΑ να επεκτείνουν εθελοντικά τους όρους της συμφωνίας για ένα έτος, ώστε να δοθεί χρόνος για τη συζήτηση μιας διαδόχου συνθήκης, πρόταση για την οποία, όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ δεν έδωσαν ποτέ επίσημη απάντηση.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε: «Η συμφωνία φτάνει στο τέλος της. Το βλέπουμε αρνητικά και εκφράζουμε τη λύπη μας», ενώ σημείωσε ότι το ζήτημα είχε συζητηθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ μία μέρα νωρίτερα.

«Τι θα γίνει στη συνέχεια εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσική Ομοσπονδία θα διατηρήσει την υπεύθυνη και προσεκτική προσέγγιση στο ζήτημα της στρατηγικής σταθερότητας στον τομέα των πυρηνικών όπλων και, φυσικά, όπως πάντα, θα καθοδηγείται πρώτα και κύρια από τα εθνικά της συμφέροντα».

Η Μόσχα, όπως σημείωσε ο ίδιος, αντιμετωπίζει «με σεβασμό» την απόφαση του Πεκίνου να μην λάβει μέρος προς το παρόν σε πιθανές συνομιλίες για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ απηύθυνε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα» μετά τη λήξη της συνθήκης New Start, όπως ανέφερε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της Ατλαντικής συμμαχίας.

«Η αυτοσυγκράτηση και η υπευθυνότητα στον πυρηνικό τομέα είναι ουσιώδεις για την παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Ο αξιωματούχος κατήγγειλε επίσης ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» και στέλνει «εξαναγκαστικά σινιάλα», ενώ χαρακτήρισε ανησυχητική τη βούληση της Κίνας να «διευρύνει» το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Συμπλήρωσε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της αποτρεπτικής και αμυντικής του στρατηγικής.

Με πληροφορίες από: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ