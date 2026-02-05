Μαρινάκης για αναφορά Σαμαρά περί «χάους»: «Όταν δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει αξιοπιστία»

  • Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε «Όταν δεν υπάρχει μέτρο δεν υπάρχει αξιοπιστία», απαντώντας στη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι «ο Μητσοτάκης είναι το χάος». Σημείωσε ότι οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και πως η Ελλάδα του 2026 δεν παραπέμπει σε χάος.
  • Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «το χάος το ζήσαμε… εκείνοι που κυβέρνησαν… υποθήκευσαν την χώρα μας, μας έβαλαν στις ουρές, μας έβαλαν 30 καινούργιους αχρείαστους φόρους». Τόνισε πως αυτό που ζούμε τώρα κάθε άλλο παρά χάος δεν είναι.
  • Ερωτηθείς για την προτροπή του Κώστα Καραμανλή, ο Παύλος Μαρινάκης συμφώνησε με την ανάγκη να ακούμε τους πιο έμπειρους, καθώς «απ’ αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να μάθουμε και από τα σωστά τους και από τα λάθη τους».
Enikos Newsroom

Μαρινάκης για αναφορά Σαμαρά περί «χάους»: «Όταν δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει αξιοπιστία»

«Όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι «ο Μητσοτάκης είναι το χάος».

«Δεν συνηθίζω να αντιπαρατίθεμαι με πρώην πρωθυπουργούς, ούτε θα το κάνω τώρα, αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ στην αναφορά ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το χάος, όπως δήλωσε ο κ. Σαμαράς. Φοβάμαι ότι με ευθύνη πολλών έχουμε φτάσει στο σημείο οι λέξεις να χάσουν το νόημά τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος -ακόμα και κάποιος που δεν στηρίζει την κυβέρνηση αυτή ή έχει παράπονο- που πιστεύει ότι η Ελλάδα του 2026, η Ελλάδα επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη, παραπέμπει σε χάος», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φέρνοντας ως παράδειγμα τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup, τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά κα.

«Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο, γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης και συμπλήρωσε: «Το λέω πραγματικά με λύπη γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος και αντιστάθηκαν στο χάος, ένας εξ’ αυτών είναι και ο κ. Σαμαράς. Το χάος το ζήσαμε και το έζησε ο κ. Σαμαράς, το χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν μεταφερόμενοι από την κάτω και την πάνω πλατεία, υποθήκευσαν την χώρα μας, μας έβαλαν στις ουρές, μας έβαλαν 30 καινούργιους αχρείαστους φόρους, υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία και στη συνέχεια, μπας και επανεκλεγούν, στοχοποίησαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους με παραυπουργεία Δικαιοσύνης, ένας εκ των οποίων και ο κ. Σαμαράς. Θεωρώ ότι το χάος το ζήσαμε και κάθε άλλο παρά χάος δεν είναι αυτό που ζούμε τώρα. Δεν είναι παράδεισος, προφανώς πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω, αλλά κάπου να το βρούμε στη μέση».

Ερωτηθείς για την προτροπή του Κώστα Καραμανλή «να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά», ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι επί της αρχής και επί της ουσίας συμφωνεί με την ανάγκη να ακούμε τους πιο έμπειρους «όχι μόνο στη ΝΔ αλλά συνολικά στη ζωή μας, γιατί απ’ αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να μάθουμε και από τα σωστά τους και από τα λάθη τους. Νομίζω ότι είναι κάτι που εφαρμόζει και η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός».

15:28 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

