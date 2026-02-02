Καραμανλής από Καλαμάτα: Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, από την Καλαμάτα όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, άφησε «αιχμές» στην ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να ακούμε τους πιο έμπειρους και όχι να τους διαγράφουμε».
  • Η τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, που «φωτογράφιζε» τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, εστίασε και στον «δύσκολο γείτονα» που «επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo» με ακραίες προκλήσεις.
  • Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε την ανάγκη «να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μη στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα» και να «ενισχύουμε διαρκώς το αξιόνημα και το φρόνημα των Ενόπλων μας Δυνάμεων».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Καραμανλής από Καλαμάτα: Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στην Καλαμάτα, καθώς σήμερα γιορτάζει η Πολιούχος. Συγχρόνως ο κ. Καραμανλής θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης της πόλης.

Στην ειδική εκδήλωση μετά την λιτανεία της εικόνας της Παναγίας Υπαπαντής, ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του άφησε «αιχμές» αναφερόμενος στα εθνικά θέματα και έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας: «Πρέπει να ακούμε τους πιο έμπειρους και όχι να τους διαγράφουμε». Μια πρόταση που «φωτογράφιζε» τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από την Νέα Δημοκρατία.

Κατά τη διάρκεια της αντιφώνησής του μετά την ανακήρυξή του ως Επίτιμος Δημότης Καλαμάτας ο κ. Καραμανλής σημείωσε χαρακτηριστικά «205 χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τη διακήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, η Ελλάδα βρίσκεται προφανώς σε πολύ ευνοϊκότερη θέση για να αντιμετωπίζει τα εθνικά της ζητήματα. Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo της περιοχής μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες, που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις υγειονομικές της βλέψεις και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας».

«Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμα φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μη στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόνημα και το φρόνημα των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Πάνω απ’ όλα, όμως, να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του ελληνισμού και… ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά…» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τι αλλάζει από σήμερα για τις επιχειρήσεις – Ποιες αφορά

Ιταλία: Στα 2 ευρώ το εισιτήριο εισόδου για τους τουρίστες στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:22 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Δουδωνής: Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση – Θα συμμετάσχουμε από τη δική μας αφετηρία

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε, εμά...
15:11 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πολιτική κόντρα για τις δηλώσεις Αλεξοπούλου – Οι κυβερνητικές πηγές και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ειδικά το τελευταίο διάστ...
15:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πλεύρης στον Realfm 97,8: «Είμαι υπέρ του διαχωρισμού του ρόλου βουλευτή – υπουργού» – Όλα όσα είπε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Για την πρόταση της Συνταγματικής Αναθεώρησης μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο...
14:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Παππάς στον Realfm 97,8 για Συνταγματική Αναθεώρηση: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μία προσχηματική συζήτηση – Τι είπε για τη μονιμότητα στο Δημόσιο

Για το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης αλλά και για την πορεία του ΠΑΣΟΚ μίλησε μεταξύ άλλω...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα