China GT: Αγωνιστικό αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση – Βίντεο που κόβει την ανάσα

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Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη σφοδρή σύγκρουση και την ακαριαία ανάφλεξη αγωνιστικού αυτοκινήτου στην πίστα της Σανγκάης, με το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδυκτίου να καταγράφει στιγμές απόλυτου τρόμου αλλά και σπάνιου ηρωισμού.

Η εφιαλτική σύγκρουση

Ο 36χρονος Βρετανός οδηγός αγώνων Όλι Μίλροϊ συμμετείχε σε αγώνα του πρωταθλήματος China GT στη διεθνή πίστα της Σανγκάης, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τη Φεράρι του.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό, το όχημα του Μίλροϊ φαίνεται να διαγράφει ανεξέλεγκτη πορεία εκτός πίστας, ενώ πυκνές φλόγες και τεράστιες στήλες καπνού ξεπηδούν από αυτό.



Τότε, ο Ολλανδός αντίπαλος οδηγός, ο 23χρονος Λουκ Χάρτογκ, καταγράφεται να σταματά το δικό του όχημα δίπλα στα συντρίμμια.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ξεκουμπώνει βιαστικά τη ζώνη ασφαλείας του και πηδά έξω από το αυτοκίνητο — θυσιάζοντας παράλληλα τις πιθανότητές του να κερδίσει τον αγώνα.

Από κάμερα τοποθετημένη κοντά στο κάθισμα του οδηγού στο αυτοκίνητο του Χάρτογκ, ο 23χρονος φαίνεται να ψάχνει απεγνωσμένα μέσα στα φλεγόμενα συντρίμμια της Φεράρι για να απεγκλωβίσει τον Μίλροϊ, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στην πύρινη σφαίρα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ζωντανός»

Η σύζυγος του Μίλροϊ, Φερν, βρίσκεται στο πλευρό του στο νοσοκομείο της Σανγκάης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2021 και έχει αποκτήσει τρία μικρά παιδιά.

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Η ίδια δήλωσε πως αδυνατεί να πιστέψει ότι ο σύζυγός της δεν είναι νεκρός, αποδίδοντας εξ ολοκλήρου την επιβίωσή του στον αντίπαλό του, Λουκ Χάρτογκ, που έσπευσε να τον σώσει.

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα τραύματά του και τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

«Το χειρουργείο πήγε καλά χθες», έγραψε η Φερν. «Διήρκεσε αρκετές ώρες, με την κύρια δουλειά να γίνεται στο δεξί του χέρι. Τώρα έχει μέταλλο καθ’ όλο το μήκος της δεξιάς του κλείδας, μέταλλο μέσα στο δεξί του χέρι, έξι σπασμένα πλευρά που υποστηρίζονται με πιεστικό επίδεσμο και βρίσκεται σε παροχή οξυγόνου υψηλής ροής όσο αναρρώνει ο πνεύμονάς του».

«Προσπαθήσαμε να τον βγάλουμε από το οξυγόνο, αλλά το επίπεδο ήταν πολύ χαμηλό. Βρίσκεται υπό εξαιρετική φροντίδα σε αυτό το φανταστικό νοσοκομείο της Σανγκάης και δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε αρκετά το προσωπικό εδώ. Περισσότερες ακτινογραφίες και αξονικές το πρωί».

«Εξακολουθώ να μην μπορώ να πιστέψω ότι είναι ζωντανός, χάρη καθαρά στον πραγματικό μας υπερήρωα Λουκ Χάρτογκ», σημείωσε.

«Του χρωστάω τη ζωή μου»

Mέσα από το νοσοκομείο, ο Όλι Μίλροϊ ευχαρίστησε δημόσια τον Ολλανδό οδηγό που του έσωσε τη ζωή.

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«Είμαι ακόμα ζωντανός απόψε, αποκλειστικά χάρη σε έναν άνθρωπο. Ο Λουκ Χάρτογκ σταμάτησε αμέσως, χωρίς να φαίνονται πουθενά κριτές με σημαίες ή πυροσβεστικά συνεργεία, και ρίσκαρε τη δική του ζωή για να με βγάλει από το αυτοκίνητο», δήλωσε.

«Δεν θυμάμαι τίποτα μεταξύ 30 δευτερολέπτων πριν από τη σύγκρουση και 1 ώρας μετά από αυτήν, αλλά θα θυμάμαι την απίστευτη πράξη γενναιότητάς του για το υπόλοιπο της ζωής μου».

«Μια μέρα θα πω στα τρία μας παιδιά αυτή την ιστορία και ο Λουκ θα είναι ο μεγαλύτερος υπερήρωας στην ιστορία και στα δικά τους μάτια», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Τι είπε ο 23χρονος ήρωας

Από την πλευρά του, ο Λουκ Χάρτογκ προέβη σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές στην πίστα της Σανγκάης.

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«Από αυτά που είχα δει, πίστεψα ειλικρινά ότι ο οδηγός μπορεί να μην ήταν σε θέση να βγει μόνος του. Σταμάτησα, βγήκα και κατευθύνθηκα προς το αυτοκίνητο. Δεν υπήρξε ποτέ στιγμή αμφιβολίας», σημείωσε.

«Ήταν τρομακτικό. Υπήρξαν στιγμές που δεν ήξερα αν θα καταφέρω πραγματικά να βγάλω τον Όλι έξω. Αλλά αυτό δεν αφορά το τι έκανα εγώ, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι στην ίδια θέση θα αντιδρούσαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».