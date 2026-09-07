US OPEN: Αποκλείστηκε στον 4ο γύρο ο αδιάθετος Στέφανος Τσιτσιπάς

Αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον στον τέταρτο γύρο του US Open. O 23χρονος από τις ΗΠΑ επικράτησε με 6-2, 6-3, 6-4 σε μία ώρα και 52 λεπτά και θα είναι εκείνος που θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά.

O 28χρονος Έλληνας παίκτης φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα αδιαθεσίας και στη διάρκεια του 2ου σετ ζήτησε ιατρική φροντίδα, του χορηγήθηκαν παυσίπονα, όμως σε κανένα σημείο του αγώνα δεν μπόρεσε να δυσκολέψει τον 23χρονο αντίπαλό του, που έδωσε συνέχεια στην καλύτερη μέχρι τώρα παρουσία του στο US Open.

Ο Σέλτον ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι, πήρε με άνεση το εναρκτήριο game (1-0), δημιούργησε διπλό break point, το πέτυχε με την πρώτη (2-0) και με νέο εύκολο game service game έκανε το 3-0, μέσα σε μόλις εννέα λεπτά.



Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε σε νέο κίνδυνο (0-30), όμως είχε τις λύσεις και μετά το αβαντάζ να πάρει το game (3-1).

O Σέλτον διατηρώντας με ευκολία και το 3ο service game κράτησε το προβάδισμα (4-1), με τον Τσιτσιπά να έχει τρεις winners στο 6ο game και να μειώνει σε 4-2.

Φθάνοντας σε ποσοστό ευστοχίας στο 74% στο 1ο σερβίς, ο Σέλτον συνέχισε να μην κινδυνεύει στα service games (5-2), την ίδια στιγμή που ο Τσιτσιπάς προσπαθούσε να βρει ρυθμό χωρίς αποτέλεσμα και τον Αμερικανό με 2/2 στα break point να κατακτά το πρώτο σετ με 6-2.

O Tσιτσιπάς απάντησε με love game στο προβάδισμα του Σέλτον (1-1) στο ξεκίνημα του 2ου σετ και παρότι σέρβιρε με μόλις 38% στο 1ο σερβίς, με νέο love game ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Τσιτσιπάς από το 40-15, έφθασε στο 40-40, αλλά δεν είχε συνέχεια στο 5o game, για το 3-2 υπέρ του Σέλτον.

Ο Έλληνας παίκτης προσπαθούσε να ισορροπήσει το παιχνίδι, όμως ο Σέλτον σε ράλι 24 χτυπημάτων με drop shot δημιούργησε το 3ο break point στον αγώνα και το πέτυχε, για το 4-2.

Ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ

O Σέλτον μετά το 30-30 στο 7ο game, με άσο και winner το κατέκτησε για το 5-2. Aμέσως μετά ο Τσιτσιπάς ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, του χορηγήθηκαν παυσίπονα, αμέσως επέστρεψε στο παιχνίδι και με νέο love game μείωσε σε 5-3. Όμως το σετ δεν είχε γυρισμό, με τον Σέλτον να φθάνει στο 40-15 κι αμέσως με winner να το κλείνει με 6-3.

Αυτή τη φορά ήταν ο Σέλτον που απάντησε στο προβάδισμα του Τσιτσιπά και όχι μόνο αυτό, ο Αμερικανός προηγήθηκε 0-40 στο 3o game και στην 3η ευκαιρία πέτυχε το 4ο break στον αγώνα και προσπέρασε με 2-1 στο 3ο σετ.

Ο Σέλτον με love game έκανε το 4-2, συνέχισε να σερβίρει πολύ καλά και με άνεση να κάνει το 5-3. O Tσιτσιπάς μείωσε σε 5-4, όμως ο Σέλτον δεν άφησε την ευκαιρία, είχε το σερβίς, κατέκτησε το game, το σετ με 6-4 και μαζί την πρόκριση.