Συνταξιούχοι: Πώς θα δοθεί το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ – Οι δικαιούχοι

Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα δοθεί το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη δημόσια πολιτική, Θάνος Πετραλιάς κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, «αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026. Το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών θα το λάβει χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Συνολικά θα έχουμε άλλους 270 χιλιάδες δικαιούχους .Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και όσοι λαμβάνουν συντάξεις θανάτου και είναι άνω των 60 ετών. Πλέον και οι συνταξιούχοι αναπηρίας και αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες θα το λάβουν χωρίς ηλικιακά κριτήρια».

Συνολικά δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατ. πολίτες (επιπλέον 270.000 συνταξιούχοι σε σχέση με την ανακοίνωση του Απριλίου) και το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του επιδόματος και των δικαιούχων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Επιπλέον οι συνταξιούχοι από 1/1/2027 θα λάβουν αύξηση των συντάξεων με βάση το μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Συνεπώς αύξηση θα λάβει το σύνολο των συνταξιούχων. Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου 2026 που ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το οριστικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο 2026.

Σημειώνεται ότι οι συντάξεις έχουν αυξηθεί βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού κατά 7,75% το 2023, 3,0% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026. Σωρευτική αύξηση 2023-2026 16,4%, με συνολικό ετήσιο κόστος 2,5 δισ. ευρώ. Με την αύξηση του Ιανουαρίου του 2027 η σωρευτική αύξηση από το 2023 θα φτάσει το 19% με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περί τα 3,25 δισ. ευρώ. Οι συντάξεις θα συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε έτος χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος να αυξάνεται κατά επιπλέον περίπου 2,7 δισ. ευρώ το 2030 σε σχέση με το 2026.

Επιπροσθέτως, όπως έχει ανακοινωθεί καταργείται η μείωση κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου μετά την πάροδο της τριετίας και συνεχίζει να καταβάλλεται η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου σε περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Το δημοσιονομικό κόστος από τις αυξήσεις που θα λάβουν οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου που είχε εφαρμοστεί η περικοπή εκτιμάται σε 48 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ενδεικτικά παραδείγματα