Στυλίδα: Φωτιά στο Αυλάκι μέσα σε ελαιοπερίβολο – Πουλί ακούμπησε σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος και προκάλεσε βραχυκύκλωμα – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συναγερμός σήμανε γύρω στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (7/9) στο Αυλάκι Στυλίδας καθώς ξέσπασε φωτιά μέσα σε ελαιοπερίβολο η οποία ξεκίνησε από κολώνες μεταφοράς ρεύματος.

Οι φλόγες φαίνεται να ξεπήδησαν μετά από βραχυκύκλωμα που προκάλεσε η επαφή με τα καλώδια μέσης τάσης ενός πουλιού.

Οι καιρικές συνθήκες, με ισχυρές ριπές ανέμου που επικρατούσαν στο σημείο, έκαναν το έργο των πυροσβεστών πιο δύσκολο, ευτυχώς όμως η έγκαιρη επέμβαση δύο οχημάτων από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και ενός από την Π.Υ. ΒΙΠΕ Λαμίας, έθεσε γρήγορα την επικίνδυνη πυρκαγιά υπό έλεγχο, που είχε αρχίσει να καίει μέσα σε ελαιοπερίβολο.

Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες από τις καύτρες που πετάχτηκαν σε ακτίνα πολλών δεκάδων μέτρων απειλώντας και άλλες εκτάσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι φλόγες πρόλαβαν να κάψουν δύο στρέμματα, ενώ οι κολώνες υπέστησαν ζημιά στη βάση τους.

Στο συμβάν συνέδραμε υδροφόρα του Δήμου Στυλίδας.