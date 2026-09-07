Φωτιά στη Μαγνησία – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 7/9 σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή του Δήμου Αλμυρού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 7/9 σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.
  • Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ο Δήμος Αλμυρού συνδράμει επίσης με υδροφόρες.
  • Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτίων της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 7/9 σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αλμυρού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας .

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