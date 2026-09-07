Σπίτι μου ΙΙΙ: Οι 5 βασικές αλλαγές – Τα νέα όρια και ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Στις αρχές του 2027 αναμένεται να εκκινήσει το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ. «Το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια είναι 2 δισ. ευρώ. Διευρύνουμε ουσιαστικά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας και τροποποιούμε ορισμένους περιορισμούς που άφηναν συμπολίτες εκτός από το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη. H αλλαγή αυτή αναγνωρίζει μια πραγματικότητα. Σήμερα η δημιουργία μιας οικογένειας και η δυνατότητα αγοράς κατοικίας έρχονται συχνά αργότερα. Παράλληλα το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 ευρώ σε 230.000 ευρώ και πάλι παραμένει το όριο του 90%. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου ανέρχεται από 250.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται σε καλύτερες τιμές της αγοράς.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Είχαμε ένα όριο 150 τ.μ. , τώρα για κάθε παιδί άνω των 4 ετών προστίθενται και 10 τ.μ Τα εισοδηματικά όρια γίνονται πιο δίκαια και πιο αυξημένα».

Οι αλλαγές σε σύγκριση με το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”

Για το πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμοι και δικαιούχοι έως 55 ετών έναντι έως 50 ετών,

Αυξάνεται το όριο της εμπορικής αξίας των επιλέξιμων ακινήτων από 250.000 σε 300.000,

Το μέγιστο ποσό του δανείου που ανέρχεται έως 90% της εμπορικής αξίας αυξάνεται από 190.000 σε 230.000,

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με παιδιά, από 35.000 ευρώ το ζευγάρι πλέον 5.000 ευρώ κάθε παιδί, σε 7.000 ευρώ το κάθεπαιδί (αντίστοιχα σε μονογονεϊκές σε 39.000 ευρώ πλέον 7.000 ευρώ ανά παιδί πέραν του πρώτου) και

Αυξάνονται τα όρια των τετραγωνικών μέτρων των επιλέξιμων κατοικιών για οικογένειες με πολλά παιδιά, σε σχέση με το όριο των 150 τ.μ. που ισχύει, με επιπλέον 10 τ.μ. για κάθε τέκνο άνω των τεσσάρων.

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Στηρίζουμε την ιδιοκατοίκηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, πραγματικής επιλεξιμότητας και οικογενειακής προοπτικής. Δεν τίθεται εδώ θέμα για αυξημένα απλά όρια. Είναι για μια διεύρυνση πραγματικής δυνατότητας συμμετοχής ώστε το πρόγραμμα να αγγίξει οικογένειες που έχουν σταθερό εισόδημα και αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Και βεβαίως το αποτέλεσμα αυτό που είδαμε και από το Σπίτι μου ΙΙ που έκλεισε με 14 .100 συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι, είναι ότι πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτήν που θα πλήρωναν ως ενοίκιο» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαθανάσης.

Σημειώνεται δε πως, το νέο Πρόγραμμα «Σπίτι μου IΙI» για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και θα είναι συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ εκ των οποίων αυτά 500 εκατ. προέρχονται από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 500 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά

διαθέσιμα της ΕΑΤ και 1 δισ. ευρώ από τα πιστωτικά ιδρύματα.