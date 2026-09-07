Τεμπονέρας στον Realfm 97,8: «Αστειότητες τα περί ανοίγματος θυρίδων» – Πώς σχολίασε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ σχολίασε ο τομεάρχης Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, στον Realfm 97,8, ενώ ταυτόχρονα έδωσε διευκρινίσεις σχετικά το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος και κυρίως για την πατριωτική εισφορά.

«Το πρόγραμμα όλων των κομμάτων πρέπει να κοστολογηθεί από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο»

«Εμείς, ως ΕΛΑΣ, πριν από έναν μήνα, όταν παρουσιάσαμε πολύ λιγότερα μέτρα, ο κ. Κοντογιώργης, βγήκε και μας είπε, ότι το πρόγραμμα μας, κοστίζει 18 δισεκατομμύρια. Τώρα φαίνεται ότι επειδή είναι η περίοδος των εκπτώσεων, η κοστολόγηση έχει πέσει στα 13 δισεκατομμύρια. Από το κόμμα που σχεδίαζε το 2009 με τον κ. Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά τότε, πάνω σε μια χαρτοπετσέτα λαδωμένη μάλιστα, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, από το κόμμα που ξέχασε να καταγράψει ένα έλλειμμα γύρω στο 15%, το να μας παραδίδει τώρα μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας, αν μη τι άλλο περιέχει μία αντίφαση. Εμείς από την αρχή είπαμε, ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Οπότε εκεί καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως να πάει τις παροχές τις οποίες εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν ακριβώς το ίδιο, είπε αρχικά ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Το τρίπτυχο της ΕΛΑΣ για την οικονομία

«Εμείς έχουμε πει ότι τα επόμενα χρόνια, με βάση τους δημοσιονομικούς δείκτες που η ίδια η κυβέρνηση παρουσίασε, δηλαδή το δημοσιονομικό

χώρο, τον οποίον όλοι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει και είναι περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με ένα επιπλέον έσοδο, των δύο δισεκατομμυρίων από

ανακατανομή των φόρων, όχι από περισσότερους φόρους αλλά από δικαιότερους φόρους, υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει χώρος κοντά στα 7,5 δισεκατομμύρια. Εκεί μέσα λοιπόν έχουμε παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής, που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Παράγουμε περισσότερο -γιατί ναι, πράγματι για πρώτη φορά, από σκοπιά προοδευτική, πρέπει να μιλήσει η Αριστερά, για το πώς μπορεί να παράξει και προς ποια κατεύθυνση πλούτο, πώς μπορεί βεβαίως να μοιράσει δικαιότερα τον υφιστάμενο το πλούτο, αλλά βεβαίως και πώς μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών», ανέφερε.

«Έλλειψη οράματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

«Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά μας είπε ότι θα μας σώσει, μας υποσχέθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μας σώσει από τον κ. Μητσοτάκη. Έδωσε υποσχετικές για το μέλλον, αγνοώντας τι συμβαίνει με την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, τα καρτέλ, ενώ παρέλειψε το πιο σημαντικό: να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, τι θα διαδεχτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πώς θα ενισχύσουμε βιομηχανία, τεχνολογία, καινοτομία, εξαγωγές και παραγωγικότητα, και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα», τόνισε ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Τι να περιμένουμε από την εξειδίκευση των μέτρων; Τα 8 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, επιπλέον, με βάση το επίδομα των 300 ευρώ; Τα 40 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027; Τους επαγγελματίες, για τους οποίος διατηρεί τον βασικό κορμό των τεκμηρίων και από κει και πέρα παραπέμπει μετά το 2028, για τις όποιες φοροελαφρύνσεις; Δικαίως διαμαρτύρονται και τα Επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», συμπλήρωσε.

«Εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο για το αύριο, για το πώς μπορεί να υπάρξει μια νέα εθνική βιομηχανική πολιτική, για το πώς μπορεί να υπάρξει ψηφιακή αδειοδότηση, πώς μπορούμε να έχουμε σταθερές τιμές ενέργειας και ρεύματος πώς μπορούμε να έχουμε σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες, πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε τη μισθωτή εργασία, διότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Αντί αυτού η κυβέρνηση παρουσίασε ένα σχέδιο το οποίο μάλλον δεν οδηγεί πουθενά», σχολίασε δηκτικά.

«Αστειότητες τα περί θυρίδων»

Ερωτηθείς για την πατριωτική εισφορά στην οποία αναφέρεται η ΕΛΑΣ και απαντώντας στις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να ανοίξουν θυρίδες, είπε: «Αυτά είναι αστειότητες. Παλαιότερα μας έλεγαν ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια, τώρα μας λένε, ότι θα έρθει η Συμπαράταξη, να μπει μέσα στις θυρίδες και να πάρει τα βραχιόλια των πολιτών, Να είμαστε λίγο σοβαροί».

«Υπάρχει μια διεθνής συζήτηση, για το πώς πράγματι πρέπει να αμβλυνθούν οι έντονες κοινωνικές ανισότητες. Προφανώς εμείς, δεν συμπεριλάβαμε στην κοστολόγηση του προγράμματός μας, αυτό το οποίο ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, διότι πράγματι αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί εφόσον προηγηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τον αριθμό, τα ποσά και τη διαδικασία μέσω της συγκρότησης ενός περιουσιολογίου. Αυτό προφανώς δεν περιλαμβάνεται στα 7,5 δισ. που σας ανέφερα προηγουμένως, ακριβώς επειδή χρειάζεται να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, η κινητή και ακίνητη περιουσία που πρέπει να καταγραφεί. Όμως, είναι τραγωδία για τη χώρα, αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε αναλυτικά τα εισοδήματα των μισθωτών, των συνταξιούχων και ορισμένοι με ομόλογα, με μετοχές, με μεγάλες καταθέσεις, να παραμένουν στο απυρόβλητο», επεσήμανε ο κ. Τεμπονέρας.

ΕΛΑΣ: «Δικαιότερη φορολόγηση»

«Άρα λοιπόν, για λόγους κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, πράγματι εκείνοι οι οποίοι είναι υπερ-πλούσιοι ή πολυεκατομμυριούχοι, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης -την Νορβηγία, την Ισπανία την Ελβετία- θα πρέπει να επωμιστούν, όπως ορίζει και το Ελληνικό Σύνταγμα, βάρη ανάλογα με τις

δυνατότητες τους.

Αυτή είναι μια διαδικασία, η οποία δεν είναι στην προμετωπίδα των επιχειρημάτων και των σχεδιασμών, των οποίων έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί ούτε η μικρομεσαία τάξη, ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα στις θυρίδες αντικείμενα, τα οποία είναι κειμήλια» ξεκαθάρισε περιγράφοντας τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέσω του περιουσιολογίου.

Το σενάριο μιας «κυβέρνησης των ηττημένων»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο σχηματισμού μίας «κυβέρνησης των ηττημένων», σενάριο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, απάντησε: «Πρώτον δεν βγαίνουν τα νούμερα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά το σενάριο αυτό. Εμείς είμαστε ένα κόμμα 90 ημερών. Φιλοδοξούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη, γι’ αυτό παλεύουμε. Από εκεί και πέρα όμως, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο ανατροπής σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών, όπου εκεί οι συσχετισμοί αλλά βεβαίως και η πόλωση, η οποία μοιραία θα επέλθει, μπορεί να δημιουργήσουν τελείως διαφορετικά δεδομένα. Άρα υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι είμαστε καθαροί. Αυτά είναι σενάρια, τα οποία, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Τώρα αν κάποιος ξέρει στοιχειωδώς μαθηματικά, καταλαβαίνει ότι χωρίς το πρώτο κόμμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά εμείς

αγωνιζόμαστε και θέλουμε να επιτύχουμε τη λεγόμενη αλλαγή πολιτικής, που σημαίνει η ΝΔ να είναι στην αντιπολίτευση», υπογράμμισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ.Τεμπονέρας.