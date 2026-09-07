Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Αιτωλικό: Έγινε αισθητός και στο Αγρίνιο

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) στην περιοχή του Αιτωλικού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού–Μεσολογγίου, με τη δόνηση να καταγράφεται σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το εστιακό βάθος υπολογίζεται περίπου στα 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αιτωλικού.

Αισθητή η δόνηση και στο Αγρίνιο

Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στο Αγρίνιο, παρά το σχετικά μικρό μέγεθός της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα από τον σεισμό.