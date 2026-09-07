Βερολίνο: Φωτιά σε υποσταθμό ρεύματος – Έρευνες για νέα απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο

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Μικρής έκτασης ζημιές προκλήθηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο έπειτα από πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νέο περιστατικό δολιοφθοράς στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Φωτιά σε υποσταθμό στο Βερολίνο

Gegen 02:40 Uhr wurden unsere Einsatzkräfte gemeinsam mit der @Berliner_Fw in die Bissingzeile nach #Moabit alarmiert. Dort brannten eine Baustelle und ein Teil des Umspannwerkes, welche durch das Feuer beschädigt wurden. Unsere Kriminalpolizei der #Dir2 ermittelt nun vor Ort mit… pic.twitter.com/IP09Ja8jMy — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 7, 2026



Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Whatsapp, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μοαμπίτ του Βερολίνου.

Αυτό είχες ως αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές ένα εργοτάξιο και «μέρος ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας».



Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή τεχνική βλάβη.

Στο στόχαστρο των αρχών 48χρονος ακτιβιστής

Εξάλλου η αστυνομία αναζητεί έναν 48χρονο άνδρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστή» ακτιβιστή υπέρ του κλίματος και φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων.

Ο άνδρας έχει στείλει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης δύο επιστολές με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις.

Εντοπισμός εκρηκτικών μηχανισμών και δολιοφθορές

Οι εισαγγελείς στη Σαξονία ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο.

Όλοι οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας, κάποιες από τις οποίες αποδίδονται σε αριστερούς ακτιβιστές ή οικολόγους και άλλες στη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει στόχος εγκαταστάσεις στα κρατίδια Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και Βραδεμβούργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ