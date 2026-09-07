Βερολίνο: Φωτιά σε υποσταθμό ρεύματος – Έρευνες για νέα απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο

Μικρής έκτασης ζημιές προκλήθηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο έπειτα από πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νέο περιστατικό δολιοφθοράς στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ενώ αναζητείται ένας 48χρονος «εξτρεμιστής» ακτιβιστής υπέρ του κλίματος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων.

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Διεθνή Νέα

Βερολίνο
Φωτογραφία: Olaf Wagner / BILD
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μικρής έκτασης ζημιές προκλήθηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο έπειτα από πυρκαγιά, με τις γερμανικές αρχές να διεξάγουν έρευνες για νέα απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο.
  • Οι αρχές αναζητούν έναν 48χρονο «εξτρεμιστή» ακτιβιστή υπέρ του κλίματος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων, ενώ έχουν εντοπιστεί και εξουδετερωθεί 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης.
  • Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας, κάποιες από τις οποίες αποδίδονται σε αριστερούς ακτιβιστές, οικολόγους ή τη Ρωσία.

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Μικρής έκτασης ζημιές προκλήθηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο έπειτα από πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Συναγερμός στη Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο – Φόβοι για οργανωμένο σχέδιο

Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νέο περιστατικό δολιοφθοράς στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Φωτιά σε υποσταθμό στο Βερολίνο


Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Whatsapp, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μοαμπίτ του Βερολίνου.

Αυτό είχες ως αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές ένα εργοτάξιο και «μέρος ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας».


Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή τεχνική βλάβη.

Φωτογραφία: Julian Stähle / BILD

Στο στόχαστρο των αρχών 48χρονος ακτιβιστής

Εξάλλου η αστυνομία αναζητεί έναν 48χρονο άνδρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστή» ακτιβιστή υπέρ του κλίματος και φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων.

Ο άνδρας έχει στείλει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης δύο επιστολές με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις.

Εντοπισμός εκρηκτικών μηχανισμών και δολιοφθορές

Οι εισαγγελείς στη Σαξονία ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο.

Όλοι οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας, κάποιες από τις οποίες αποδίδονται σε αριστερούς ακτιβιστές ή οικολόγους και άλλες στη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει στόχος εγκαταστάσεις στα κρατίδια Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και Βραδεμβούργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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