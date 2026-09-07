Αλεξανδρούπολη: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό – Επιχειρούν εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026 σε δασική έκταση κοντά στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Στη μάχη της κατάσβεσης τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, διαθέτοντας υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται τη Δευτέρα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.