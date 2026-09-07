Φωτιά σε σπίτι στη Φθιώτιδα: Οι πυροσβέστες επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ μία ηλικιωμένη

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Μία ηλικιωμένη σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία των πυροσβεστών, που την έσωσαν από τις φλόγες, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της, στον Δομοκό, στη Φθιώτιδα.

Ήταν λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας γείτονας είδε έντονους καπνούς να βγαίνουν από την μονοκατοικία της ηλικιωμένης και αμέσως ενημέρωσε την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες του Κλιμακίου Δομοκού, οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν την 82χρονη, πεσμένη στο δωμάτιό της, χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, οι πυροσβέστες έβγαλαν την ηλικιωμένη από την κατοικία και άρχισαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ, μέχρι που η ηλικιωμένη επανήλθε, ωστόσο, ήταν πολύ καταβεβλημένη, γιατί είχε εισπνεύσει αρκετό καπνό.

Μάλιστα η γυναίκα στην προσπάθειά της, προφανώς, να σβήσει τη φωτιά, είχε υποστεί εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο.

Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν την 82χρονη, η οποία αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύεται.

Η φωτιά προκλήθηκε από καντήλι

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από καντηλάκι, που είχε ανάψει η γιαγιά, με αποτέλεσμα το ένα δωμάτιο του σπιτιού να καταστραφεί ολοσχερώς και το άλλο να υποστεί σοβαρές ζημιές.