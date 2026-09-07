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Φωτιά σε πευκοδάσος στην Εύβοια – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – ΒΙΝΤΕΟ

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) σε πευκοδάσος στην Εύβοια, μεταξύ των κοινοτήτων Τριάδας και Μακρυκάπας, με την περιοχή να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα.

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φωτιά στην Εύβοια
Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) σε πευκοδάσος στην Εύβοια, ανάμεσα στις κοινότητες Τριάδας και Μακρυκάπας, με ισχυρούς ανέμους να την εξαπλώνουν επικίνδυνα.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες, 17 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, με τη συνδρομή του Δήμου Διρφύτων – Μεσσαπίων.
  • Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων, καθώς η περιοχή βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) σε πευκοδάσος ανάμεσα στις κοινότητες Τριάδας και Μακρυκάπας, στην Εύβοια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα psaxna.gr η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή «Χελώνα», ενώ κατευθύνεται προς την πλευρά της Τριάδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται επικίνδυνα.

Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρυκάπα κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφύτων -Μεσσαπιών, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στις 14:55 εκδόθηκε από το 112 μήνυμα για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Το eviaonline.gr δημοσιεύει βίντεο από την πυρκαγιά που καίει πευκοδάσος.

 

 

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