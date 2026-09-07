Φωτιά σε πευκοδάσος στην Εύβοια – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – ΒΙΝΤΕΟ

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) σε πευκοδάσος ανάμεσα στις κοινότητες Τριάδας και Μακρυκάπας, στην Εύβοια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα psaxna.gr η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή «Χελώνα», ενώ κατευθύνεται προς την πλευρά της Τριάδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται επικίνδυνα.

Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρυκάπα κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφύτων -Μεσσαπιών, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στις 14:55 εκδόθηκε από το 112 μήνυμα για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Το eviaonline.gr δημοσιεύει βίντεο από την πυρκαγιά που καίει πευκοδάσος.