Μερτς σε «βαθύ σοκ» μετά τη νίκη του AfD: «Κάτι άλλαξε στη Γερμανία» – Προειδοποιεί με παρέμβαση αν ξεπεραστούν τα όρια

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Σε «βαθύ σοκ» δήλωσε ότι βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως τη χειρότερη εκλογική ήττα των Χριστιανοδημοκρατών εδώ και δεκαετίες. Προειδοποίησε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει εάν μια ενδεχόμενη κυβέρνηση υπό την ακροδεξιά υπερβεί τα συνταγματικά όρια, ενώ απέκλεισε την παραίτησή του.

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι οι συνέπειες του αποτελέσματος ξεπερνούν τα σύνορα του κρατιδίου και της Γερμανίας, επικαλούμενος τη θετική υποδοχή του από ακροδεξιά κόμματα στο εξωτερικό.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μη συνέβη τίποτα»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, ο καγκελάριος δήλωσε ότι ο ίδιος και η ηγεσία του CDU είναι «βαθιά σοκαρισμένοι», αναφέρει το Sky News.

«Δεν το περιμέναμε σε αυτή τη μορφή», ανέφερε. «Από σήμερα, κάτι έχει αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά και στη Γερμανία».

Ο ίδιος στάθηκε στο συνολικό ποσοστό των κομμάτων που, κατά την εκτίμησή του, αμφισβητούν τους δημοκρατικούς θεσμούς:

«Όταν σχεδόν το 60% των ψηφοφόρων σε ένα ομόσπονδο κρατίδιο ψηφίζει πολιτικά κόμματα που αμφισβητούν θεμελιωδώς τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους κανόνες της χώρας μας, πρόκειται για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν μπορούμε απλώς να παραμερίσουμε και να συνεχίσουμε όπως πριν».

Χαρακτήρισε την επίδοση του CDU «τη χειρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες», επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα τον αφορά και προσωπικά.

Προειδοποίηση για παρέμβαση εάν «ξεπεραστούν τα όρια»

Ερωτηθείς για τους φόβους σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων υπό μια ενδεχόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο Μερτς δεσμεύτηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διασφαλίσει την τήρηση του Συντάγματος.

«Εάν εκεί ξεπεραστούν τα όρια, εμείς, ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διορθώσουμε την κατάσταση», δήλωσε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη μεταναστευτική πολιτική, τόνισε ότι και η Σαξονία-Άνχαλτ οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με την ομοσπονδιακή πολιτική.

«Μπορεί να υπάρχουν κάποια περιθώρια στην εφαρμογή, αλλά οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής αποφασίζονται στο Βερολίνο, όχι στο Μαγδεμβούργο», υπογράμμισε.

«Η εξουσία ανατίθεται, δεν καταλαμβάνεται»

Ο καγκελάριος έστειλε παράλληλα μήνυμα υπεράσπισης της συνταγματικής τάξης, τονίζοντας ότι οι θεμελιώδεις κανόνες της γερμανικής δημοκρατίας δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση από ένα εκλογικό αποτέλεσμα.

«Ένα πράγμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία: οι κανόνες που διέπουν την κοινωνία μας και οι αξίες του Θεμελιώδους Νόμου μας», δήλωσε.

«Στη χώρα μας, η εξουσία ανατίθεται, δεν καταλαμβάνεται, και η μειοψηφία δεν είναι εχθρός της πλειοψηφίας».

Διαβεβαίωσε ότι οι θεσμοί της Γερμανίας είναι «ανθεκτικοί και σταθεροί» και ότι η κυβέρνησή του θα διασφαλίσει την τήρηση του Θεμελιώδους Νόμου.

Απευθυνόμενος στους «φίλους μας στην Ευρώπη», αναφέρθηκε επίσης στην ιστορική ευθύνη της Γερμανίας: «Γνωρίζουμε ότι η Γερμανία φέρει ευθύνη λόγω της ιστορίας της. Θα υπερασπιζόμαστε πάντα το πολιτικό μας σύστημα και τη σταθερή προσήλωσή μας στην Ευρώπη».

Αναλαμβάνει την ευθύνη, αποκλείει την παραίτηση

Παρά το εκλογικό πλήγμα, ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και υποστήριξε ότι εξακολουθεί να έχει τη στήριξη του κόμματός του.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να επανασυνδεθούμε με τους πολίτες. Αυτό ισχύει και για εμένα ως καγκελάριο· φέρω την κύρια ευθύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει «καμία πρόθεση να αποποιηθεί αυτή την ευθύνη».

Αναγνώρισε ότι η δημοτικότητα της κυβέρνησης και το δικό του πρόσωπο επηρέασαν την προεκλογική εκστρατεία.

«Γνωρίζω ότι κι εγώ αποτέλεσα επανειλημμένα θέμα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία», είπε, σημειώνοντας ότι αμφισβητήθηκαν και οι προσπάθειες της κυβέρνησης για οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Επέμεινε, ωστόσο, στην πολιτική του κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό. Παραδέχθηκε ότι χρειάζεται να επικοινωνήσει καλύτερα τους στόχους του, να συνδεθεί με τους πολίτες «και σε συναισθηματικό επίπεδο» και να βρει ένα «καλύτερο αφήγημα» για τις μεταρρυθμίσεις.

Αιχμές για ξένη παρέμβαση – «Συγκεκριμένη απειλή» η Ρωσία

Ο Μερτς άφησε επίσης αιχμές για ξένες προσπάθειες επηρεασμού της εκλογικής αναμέτρησης, χωρίς να κατονομάσει χώρα στη συγκεκριμένη αναφορά.

«Σε απόσταση 2.500 χιλιομέτρων ανατολικά από εδώ, κάποιοι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα», δήλωσε.

«Αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, αν σκεφτεί κανείς ποιοι προσπάθησαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Από αυτή την άποψη, γνωρίζουμε ακριβώς με ποιους έχουμε να κάνουμε».

Σε μεταγενέστερη ερώτηση για την Ουκρανία, κατονόμασε τη Ρωσία ως «συγκεκριμένη απειλή» για την εσωτερική ασφάλεια της Γερμανίας. Αναφέρθηκε στην απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, η οποία αποτράπηκε και την οποία οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποδίδουν σε ρωσικό σχέδιο.

Τόνισε ότι οι αξίες της Γερμανίας είναι «αδιαπραγμάτευτες» και προειδοποίησε για «τρομερές συνέπειες» εάν η χώρα δεν διασφαλίσει την ασφάλειά της και δεν υπερασπιστεί τις αξίες της.