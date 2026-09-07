Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Τραγική κατάληξη σε τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου στον Πύργο, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους πέντε να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για αναβάτη ποδηλάτου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του patrisnews, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη και ποδηλάτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.