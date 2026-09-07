Ελαιοχώρι Καβάλας: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο γήπεδο – Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Απρόοπτο το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, καθώς ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξε υποψία βλάβης στον έλικα του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα το εναέριο μέσο να προσγειωθεί για λόγους ασφαλείας. Όπως μεταδίδει το kavalapost.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο έλικας να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύει το Center TV, διακρίνεται φθορά στο άκρο πτερυγίου του έλικα, χωρίς ωστόσο από την εικόνα και μόνο να μπορεί να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε. Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, το πλήρωμα προχώρησε στην προσγείωση του ελικοπτέρου στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοσδήποτε περαιτέρω κίνδυνος και να ελεγχθεί το εναέριο μέσο.

Όπως μετάδωσε η ΕΡΤ, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά στο ελικόπτερο μένει να αποσαφηνιστούν.