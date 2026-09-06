ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης για Σαμαρά: Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη, ελπίζω να μην την χρησιμοποιήσει

Αρνητικός απέναντι στο ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια που αφορούν την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, την είσοδό του στη Βουλή ή την απουσία αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.

«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν διακρίνει πεδίο πολιτικής συνεννόησης. «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

«Η χώρα έχει ανάγκη αυτοδύναμες κυβερνήσεις – Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση τι θα κάνει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία, ανέφερε τα εξής:

«Επιχείρησα και χθες να εξηγήσω με απλά λόγια τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς θα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια.

Η άποψή μου, η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αν οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Κυρίαρχος ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει. Το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν οφείλεται στη ΝΔ αλλά σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ. Να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα. Να θυμίσω ότι σε όλους ότι πριν τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να έδειχνε τη ΝΔ πάνω από 35-36% και η ΝΔ πήρε 41%. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα».

«Η ΝΔ έχει αρχηγό και η χώρα πρωθυπουργό»

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει «ένα βήμα πίσω» υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων.

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;» αντέτεινε αρχικά, για να προσθέσει ότι είναι δύσκολο να απαντά κανείς σε ερωτήματα που βασίζονται σε υποθέσεις.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως «η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό και πρωθυπουργό», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο θέμα.