Καίτη Κωνσταντίνου: Δρόμος στη γενέτειρά της πήρε το όνομά της – Δείτε βίντεο

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Η Καίτη Κωνσταντίνου πέθανε τον Μάρτιο του 2025 σε ηλικία 61 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τους φίλους και τους συναδέλφους της.

Η “Σωσώ” από τη σειρά “Εγκλήματα” καταγόταν από τη Ροδοδάφνη στην Αχαΐα και οι άνθρωποι εκεί θέλησαν να την τιμήσουν με τον δικό τους τρόπο.

Δρόμος στη Ροδοδάφνη πήρε το όνομα της σπουδαίας ηθοποιού, με την περιοχή να έχει πλέον ένα μόνιμο σημείο αναφοράς για τη δική της Καίτη.

Η πινακίδα «Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου» έχει καταγραφεί σε βίντεο που ανέβησε στο TikTok και συγκίνησε όσους γνώρισαν και αγάπησαν την ηθοποιό.

Δείτε το βίντεο:

Ποια ήταν η Καίτη Κωνσταντίνου

Η Καίτη Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1963 στη Ροδοδάφνη Αχαΐας.

Τελείωσε ταυτόχρονα τη Φιλοσοφική και τη Δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης, απ’ όπου αποφοίτησε το 1986, μαζί με τις φίλες της Μαρία Καβογιάννη και Υρώ Μανέ. Έχει δουλέψει και ως φιλόλογος. Ο πρώτος της ρόλος ήταν στη θεατρική παράσταση «Εσωτερικές Φωνές» στο Θέατρο Τέχνης.

Έγινε ευρέως γνωστή από την ερμηνεία της στον ρόλο της Σωσώς Παπαδήμα στη σειρά «Εγκλήματα».

Διαχρονικά, συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και στις ακόλουθες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.