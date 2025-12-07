Σταύρος Νικολαΐδης για Καίτη Κωνσταντίνου: «Την έχουμε σαν μια γλυκιά ανάμνηση»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Σταύρος Νικολαΐδης. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της συναδέλφου του, Καίτης Κωνσταντίνου και στις αλλαγές που έφερε η πατρότητα στη ζωή και στην καθημερινότητα του.

«Η Καιτούλα μου, η αγαπημένη. Λείπει αλλά, όπως συνηθίζω να λέω, οι άνθρωποι που φεύγουν λείπουν στους ανθρώπους και στις οικογένειες τους, στους συντρόφους τους και στους ανθρώπους που ήταν μαζί καθημερινά. Εμείς την έχουμε σαν μια γλυκιά ανάμνηση, μια νοσταλγία. Αυτός όμως που είναι στο σπίτι και που ξαπλώνει το βράδυ δίπλα, στο κρεβάτι, είναι που νιώθει πραγματικά την απουσία» ανέφερε αρχικά ο Σταύρος Νικολαϊδης.

«Η πατρότητα με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ξαφνικά λειτουργείς για κάποιον άλλον. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, από τη δουλειά σου μέχρι όταν χαλαρώνεις μόνος σου, πάντα στο μυαλό σου υπάρχει ένα άλλο πλάσμα που ‘σαι υπεύθυνος γι’ αυτό και σκέφτεσαι το μέλλον του» παραδέχθηκε, ακόμα, ο γνωστός ηθοποιός.