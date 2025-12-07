Σταύρος Νικολαΐδης για Καίτη Κωνσταντίνου: «Την έχουμε σαν μια γλυκιά ανάμνηση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Σταύρος Νικολαΐδης
Φωτογραφία: Instagram/stavros_nikolaidis_official

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Σταύρος Νικολαΐδης. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της συναδέλφου του, Καίτης Κωνσταντίνου και στις αλλαγές που έφερε η πατρότητα στη ζωή και στην καθημερινότητα του.

«Η Καιτούλα μου, η αγαπημένη. Λείπει αλλά, όπως συνηθίζω να λέω, οι άνθρωποι που φεύγουν λείπουν στους ανθρώπους και στις οικογένειες τους, στους συντρόφους τους και στους ανθρώπους που ήταν μαζί καθημερινά. Εμείς την έχουμε σαν μια γλυκιά ανάμνηση, μια νοσταλγία. Αυτός όμως που είναι στο σπίτι και που ξαπλώνει το βράδυ δίπλα, στο κρεβάτι, είναι που νιώθει πραγματικά την απουσία» ανέφερε αρχικά ο Σταύρος Νικολαϊδης.

«Η πατρότητα με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ξαφνικά λειτουργείς για κάποιον άλλον. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, από τη δουλειά σου μέχρι όταν χαλαρώνεις μόνος σου, πάντα στο μυαλό σου υπάρχει ένα άλλο πλάσμα που ‘σαι υπεύθυνος γι’ αυτό και σκέφτεσαι το μέλλον του» παραδέχθηκε, ακόμα, ο γνωστός ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι δεν κάνετε καλό σεξ και πώς να γίνετε καλύτεροι

Ρυτίδες στον λαιμό: Ειδικός αποκαλύπτει πώς να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη τη Δευτέρα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Τέλη κυκλοφορίας: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε φέτος – Η προθεσμία και τα τσουχτερά πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:36 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Σοφία Βόσσου: Ο Χριστός μου δίνει δύναμη να ξεπερνάω τις δυσκολίες – Τον παίρνω τηλέφωνο στα ζόρια

Για τη βαθιά της πίστη στον Θεό μίλησε η Σοφία Βόσσου στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γί...
17:22 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Μυρτώ Αλικάκη: Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που είναι νάρκισσοι και νιώθουν ότι οτιδήποτε είναι γύρω τους, τούς απειλεί

Στη “σχέση” που διατηρεί με τον χρόνο και τον ηλιακό ρατσισμό, που συχνά παρατηρεί...
14:07 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη – «Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να με εξευτελίσει με κάθε δυνατό τρόπο»

Στην υπόθεση του revenge porn για την οποία κατηγορούνται δύο άνδρες σε βαθμό κακουργήματος, α...
12:43 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και το γενικεύουν…» – Τι είπε για το σπίτι που φτιάχνει στην Κρήτη μαζί με την Δέσποινα Βανδή

Για το σπίτι που φτιάχνει στην Κρήτη μαζί με την Δέσποινα Βανδή, τις αρνητικές κριτικές και τη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»