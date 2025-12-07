ΠΟΜΙΔΑ: Το νέο σχέδιο Κώδικα Αυτοδιοίκησης φέρνει… δημοτικό ΕΝΦΙΑ

Το νέο σχέδιο του «Κώδικα Αυτοδιοίκησης», που έχει εκπονήσει το υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποσταλεί στην ΚΕΔΕ, φαίνεται να δημιουργεί έναν «Δημοτικό ΕΝΦΙΑ», καθώς ενοποιεί τον ΤΑΠ με τον δημοτικό φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε έναν νέο φόρο υπέρ των δήμων, γνωστό ως «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (ΤΤΑ), όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Μείωση των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) στο 10% για τα κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα ή αχρησιμοποίητα ακίνητα, ακυρώνοντας ουσιαστικά την πλήρη απαλλαγή των κενών ακινήτων και την υποχρέωση δήλωσής τους στους δήμους, που διεκδικεί η ΠΟΜΙΔΑ.

Καθιέρωση «απαράγραπτου» για οφειλές προς τους δήμους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τις απαιτήσουν ακόμη και δέκα χρόνια μετά τη γένεσή τους.

Επιβολή αναγκαστικής 24ετούς διάρκειας (12+12) στις μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους δήμους, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως και 36–48 έτη.

Υποχρεωτική τριετής παράταση υφιστάμενων μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους δήμους χωρίς αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Δυνατότητα απαλλοτριώσεων και άλλων επεμβάσεων στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία μέσω συντομευμένων διαδικασιών και περιορισμένων προθεσμιών προσφυγής, θέτοντας σε κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι ο βασικός στόχος του νέου ΤΤΑ είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, με τον συντελεστή του να είναι μεσοσταθμικά τριπλάσιος σε σχέση με τον ΤΑΠ, ενώ στον ίδιο φόρο θα ενσωματωθεί και ο δημοτικός φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ).