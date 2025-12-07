Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Στην αγκαλιά του πατέρα του ξεψύχησε ο μικρός Λίο που σκοτώθηκε από το πίτμπουλ – Πήρε εξιτήριο η μητέρα του

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Στην αγκαλιά του πατέρα του ξεψύχησε ο μικρός Λίο που σκοτώθηκε από το πίτμπουλ – Πήρε εξιτήριο η μητέρα του

Στον πόνο και στη θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια του 2χρονου αγοριού στην Ζάκυνθο, που του επιτέθηκε και το σκότωσε το pitbull της οικογένειας, στην αυλή του σπιτιού. Οι γονείς του, δεν μπορούν να πιστέψουν πως το καλό που έκαναν σώζοντας τον σκύλο, θα ήταν η αιτία να χάσουν το παιδί τους.

«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) ‘’αρχίσανε’’ (ήταν αρκετά) για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ».

Το παιδάκι έσβησε στην αγκαλιά του πατέρα του, ύστερα από τα άγρια τραύματα που του κατάφερε το σκυλί. «Όχι δεν το είχε το σκυλί, στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του».

Το pitbull που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στο δρόμο. Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απόμερη περιοχή, που βρίσκεται το σπίτι προκειμένου, να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια, που δεν θέλουν πλέον.

Η μητέρα του παιδιού και εκείνη σε κατάσταση σοκ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σε βάρος των δύο γονέων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Με προφορική εντολή εισαγγελέα έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Τραγική ειρωνεία, ο Λίο πριν από περίπου 10 ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, γιόρτασε με την οικογένειά του τα δεύτερα γενέθλιά του.

 

Κτηνίατρος επιβλέπει το πίτμπουλ

Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο και σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητούν άλλον χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείται από κτηνίατρο για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Μία πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει εάν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα την συμπεριφορά που θα επιδείξει.

«Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Σημειώνεται πως για το πίτμπουλ δεν είχαν γίνει αναφορές για επιθετικότητα στην αστυνομία, ωστόσο γείτονες λένε ότι ήταν αλυσοδεμένο καθώς ήταν συνεχώς σε ημιάγρια κατάσταση.

