Επιστρέφει αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης – Το πρόγραμμα των δρομολογίων

  • Το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο (08/12) στην καθημερινότητα των πολιτών μετά από σχεδόν 1 μήνα «απουσίας».
  • Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής γίνεται τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δοκιμών.
  • Κατά την εορταστική περίοδο, η λειτουργία του μετρό θα πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό.
Enikos Newsroom

κοινωνία

μετρο θεσσαλονικη
Φωτογραφία: Intime

Το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο (08/12) στην καθημερινότητα των πολιτών έπειτα από σχεδόν 1 μήνα «απουσίας».

Η βασική γραμμή του νέου συγκοινωνιακού μέσου της πόλης ανοίγει τρεις ημέρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκο Κουρέτα, εκπροσώπων της Τhema – Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης και των αναδόχων κατασκευής στο Αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ημέρες λειτουργίας

Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς

Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς

Δευτέρα έως Παρασκευή

06:30

23:00

Σάββατο & Κυριακή

08:00

23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026

Ημέρες λειτουργίας

Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς

Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς

Δευτέρα έως Πέμπτη

05:30

00:30

Παρασκευή & Σάββατο

05:30

02:00

Κυριακή

05:30

00:30

Από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων θα είναι το εξής:

Ημέρες λειτουργίας

Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς

Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς

Δευτέρα έως Παρασκευή

06:30

23:00

Σάββατο & Κυριακή

08:00

23:00

