Αρχηγός IDF: Η κίτρινη γραμμή στη Λωρίδα της Γάζας είναι το «νέο σύνορο» με το Ισραήλ



  • Ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι η Κίτρινη Γραμμή οριοθέτησης στη Λωρίδα της Γάζας είναι το “νέο σύνορο” με το Ισραήλ.
  • Ο Ζαμίρ χαρακτήρισε την Κίτρινη Γραμμή ως “προκεχωρημένη γραμμή άμυνας για τις (ισραηλινές) τοποθεσίες και μια γραμμή επίθεσης”.
  • Η δήλωση έρχεται καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προβλέπεται να αποχωρήσουν σταδιακά από τη Γάζα, ξεκινώντας από την περιοχή της Κίτρινης Γραμμής, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι η Κίτρινη Γραμμή οριοθέτησης στη Λωρίδα της Γάζας είναι το “νέο σύνορο” με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Μιλώντας στη Λωρίδα της Γάζας σε έφεδρους στρατιώτες, ο υποστράτηγος Ζαμίρ δήλωσε ότι “η Κίτρινη Γραμμή αποτελεί ένα νέο σύνορο – μια προκεχωρημένη γραμμή άμυνας για τις (ισραηλινές) τοποθεσίες και μια γραμμή επίθεσης”, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα ισραηλινά στρατεύματα προβλέπεται, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, να αποχωρήσουν σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια πρώτη αποχώρηση εντός του εδάφους που διαμορφώνεται από την Κίτρινη Γραμμή, η οποία ακολούθησε την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

