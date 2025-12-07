Το κεφάλαιο που λείπει από το νέο δόγμα Τραμπ – Τι σηματοδοτεί η «στροφή» από τη συζήτηση για τον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων

Την τελευταία φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εθνική στρατηγική ασφάλειας, πριν από οκτώ χρόνια, σηματοδότησε την επιστροφή στον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων, περιγράφοντας την Κίνα και τη Ρωσία ως «αναθεωρητικές» δυνάμεις που επιδιώκουν να ανατρέψουν την αμερικανική κυριαρχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η Κίνα και η Ρωσία αμφισβητούν την αμερικανική ισχύ, επιρροή και τα συμφέροντα, επιχειρώντας να διαβρώσουν την ασφάλεια και την ευημερία της Αμερικής», έγραφε σε ένα κείμενο που αντανακλούσε την επιρροή των συμβούλων του κατά την πρώτη του θητεία. «Είναι αποφασισμένες να κάνουν τις οικονομίες λιγότερο ελεύθερες και λιγότερο δίκαιες, να αναπτύξουν τους στρατούς τους και να ελέγξουν την πληροφορία και τα δεδομένα, ώστε να καταπιέσουν τις κοινωνίες τους και να επεκτείνουν την επιρροή τους.»

Η συνεργασία των δύο αντιπάλων των ΗΠΑ

Οκτώ χρόνια αργότερα, αυτή η διαπίστωση φαίνεται πιο αληθινή από ποτέ, γράφουν οι NY Times σε ανάλυσή τους. Οι δύο αντίπαλοι των ΗΠΑ έχουν εμβαθύνει -και κατά καιρούς σε υπερβολικό βαθμό- τη «συνεργασία χωρίς όρια» που διακηρύσσουν. Η πυρηνική δύναμη της Κίνας έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε που δημοσιεύθηκε η στρατηγική του 2017, ο στρατός της πραγματοποιεί ασκήσεις, περικυκλώνοντας την Ταϊβάν, και οι κυβερνοεπιθέσεις της έχουν διεισδύσει στις αμερικανικές τηλεπικοινωνίες, σε εταιρικές και κυβερνητικές υποδομές. Η Ρωσία έχει εμπλακεί σε έναν σχεδόν τετραετή πόλεμο στην Ουκρανία και σε έναν σκιώδη πόλεμο εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ σε όλη την Ευρώπη.

Ωστόσο, ένας αναγνώστης της στρατηγικής του κ. Τραμπ για το 2025 δύσκολα θα καταλάβαινε κάτι από όλα αυτά. Ενώ όλοι οι τίτλοι των μέσων ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί στο ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να σταματήσουν τη μαζική μετανάστευση και να εκλέξουν «πατριωτικά» κόμματα ή να αντιμετωπίσουν «αφανισμό του πολιτισμού», το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του εγγράφου των 33 σελίδων είναι όσα αγνοεί, σημειώνει ο αρθρογράφος David E. Sanger.

Η αναφορά στη Ρωσία και την Κίνα στο έγγραφο των 33 σελίδων

Η Ρωσία αναφέρεται μόνο σε τέσσερις παραγράφους, και ποτέ με καταδικαστικό ύφος για την εισβολή της σε γειτονικό κράτος, που οδήγησε σε έναν πόλεμο με περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο θύματα. Αντίθετα, παρουσιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως έναν κάπως ουδέτερο διαμεσολαβητή που μπορεί να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης και να «αποκαταστήσει τη στρατηγική σταθερότητα» με τη Μόσχα.

Και υπάρχει σχεδόν πλήρης απουσία οποιασδήποτε συζήτησης για την καθημερινή μάχη στον κυβερνοχώρο ενάντια στους Κινέζους -κρατικά υποστηριζόμενους- χάκερ, μετά την προειδοποίηση της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα για ακόμη μια βαθιά διείσδυση στα αμερικανικά εταιρικά και κυβερνητικά δίκτυα υπολογιστών. Αλλά αυτές δεν είναι οι μόνες άμεσες απειλές για τις Ηνωμένες Πολιτείες που φαίνεται παράξενη η παράλειψή τους.

Το 2017, ο κ. Τραμπ απειλούσε τη Βόρεια Κορέα με «φωτιά και οργή», όταν τότε διέθετε 1-2 ντουζίνες πυρηνικά όπλα. Η στρατηγική του 2017 σημειώνει ότι η χώρα «επιδιώκει την απόκτηση της δυνατότητας να σκοτώσει εκατομμύρια Αμερικανούς με πυρηνικά όπλα» και αναλύει τις χημικές, βιολογικές και κυβερνο-ικανότητές της. Σήμερα, έπειτα από χρόνια αποτυχημένης διπλωματίας, η Βόρεια Κορέα διαθέτει 60 ή περισσότερα πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, η χώρα (Βόρεια Κορέα) δεν αναφέρεται ποτέ στη νέα στρατηγική. Το Ιράν αναφέρεται ελάχιστα, και μάλιστα με αντιφατικούς όρους. Στον πρόλογό του, ο κ. Τραμπ καυχιέται ότι τον Ιούνιο «εξαλείψαμε την ικανότητα πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν». Στη συνέχεια, στην προτελευταία σελίδα της έκθεσης, μια πιο προσεκτική αποτίμηση λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «υποβάθμισαν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

«Το έγγραφο δεν αναφέρει πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να αποτρέψει το Ιράν από το να ανασυγκροτήσει το υποβαθμισμένο πρόγραμμά του», τόνισε το Σάββατο ο Scott D. Sagan, καθηγητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ που γράφει εκτενώς για τη στρατηγική των πυρηνικών.

Φυσικά, καμία στρατηγική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε απειλή που τίθεται απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όσες προσπαθούν συχνά μοιάζουν περισσότερο με μια μακρά λίστα προκλήσεων. Η νέα έκθεση αναφέρει στις πρώτες της παραγράφους ότι εστιάζει μόνο σε λίγες μεγάλες απειλές για την εθνική ασφάλεια, και ότι ο στόχος είναι «να διασφαλιστεί ότι η Αμερική θα παραμείνει η ισχυρότερη, πλουσιότερη, πιο ισχυρή και πιο επιτυχημένη χώρα στον κόσμο για τις επόμενες δεκαετίες».

«Δεν μπορούν κάθε χώρα, περιοχή, ζήτημα ή σκοπός — όσο άξια κι αν είναι — να αποτελούν επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής», αναφέρει το έγγραφο. Στη συνέχεια, δίνει ως πρώτη προτεραιότητα το Δυτικό Ημισφαίριο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού αφορά την επικαιροποίηση του Δόγματος Μονρόε — το οποίο όριζε την Αμερική και τα γύρω ύδατα ως σφαίρα επιρροής της Ουάσιγκτον — με μια «τροπολογία Τραμπ». Όπως ήταν αναμενόμενο, εστιάζει στον περιορισμό της μετανάστευσης και των ναρκωτικών.

Μηδενική αναφορά στον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων

Όπως αναφέρουν οι New York Times, παρόλα αυτά, η απομάκρυνση από τη συζήτηση για τον άμεσο και μακροχρόνιο ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και τις τρεις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις είναι εντυπωσιακή. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων ούτε σε στρατηγικές ανάσχεσης. Το έγγραφο υποστηρίζει έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με όρους που θα διατηρούσαν ένα ουκρανικό κράτος, ως τρόπο επίτευξης εκείνης της ασαφούς «στρατηγικής σταθερότητας» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Και παρόλο που περισσότερες σελίδες του εγγράφου επικεντρώνονται στην Κίνα απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, δίνεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις εμπορικές σχέσεις παρά στον στρατηγικό ανταγωνισμό.

Η πυρηνική επέκταση της Κίνας, η οποία έχει απασχολήσει το Πεντάγωνο και τους στρατηγικούς αναλυτές επί χρόνια, αναφέρεται μόνο φευγαλέα, ενώ υπάρχει ελάχιστη αναφορά στις εξαιρετικά εξελιγμένες και εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις που έχουν διεισδύσει βαθιά στα αμερικανικά τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά συστήματα και παραμένουν εκεί, παρά τις χρόνιες προσπάθειες για την εξάλειψή τους.

«Το μέρος για την Ασία είναι εντυπωσιακό», δήλωσε ο Peter D. Feaver, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Duke και επικεφαλής του προγράμματος American Grand Strategy. «Όταν συζητείται ο οικονομικός ανταγωνισμός, η Κίνα αναφέρεται ρητά και με λεπτομέρειες. Αλλά όταν γίνεται λόγος για στρατιωτικές απειλές στον Ινδο-Ειρηνικό, η γλώσσα γίνεται πολύ ασαφής» «Σε αντίθεση με την πρώτη στρατηγική ασφάλειας του Τραμπ, η Κίνα δεν κατονομάζεται ως χώρα που αποτελεί στρατιωτική απειλή — κάτι που ίσως είναι η πιο ηχηρή παράλειψη σε ολόκληρο το έγγραφο», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο πεδίο στο οποίο ο ανταγωνισμός με την Κίνα παρουσιάζεται με ήπιο τρόπο, τουλάχιστον σε σύγκριση με την πρώτη στρατηγική του κ. Τραμπ και αυτή που ακολούθησε από τη διοίκηση Μπάιντεν.

«Σκεφτείτε τη λίστα των προκλήσεων όπου η Κίνα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απειλή για τις Η.Π.Α. τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο R. Nicholas Burns, ο οποίος υπηρέτησε ως πρέσβης στην Κίνα έως τον Ιανουάριο και, ως επαγγελματίας διπλωμάτης, ως πρέσβης στο ΝΑΤΟ. «Πρόκειται για το ποιος θα αναδειχθεί πιο ισχυρός στην τεχνολογία — Τεχνητή Νοημοσύνη, κβαντικούς υπολογιστές, βιοτεχνολογία, κυβερνοχώρο. Όλα αυτά συνδέονται με τον έντονο στρατιωτικό ανταγωνισμό που έχουμε με την Κίνα καθημερινά σε όλη την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού».

Όπως σημείωσε ο κ. Μπερνς, αναφέρονται μόνο επιφανειακά. «Ούτε αναφέρεται το γεγονός ότι η Ε.Ε. και οι χώρες του ΝΑΤΟ υπήρξαν κρίσιμοι εταίροι μαζί μας στην επιβολή κυρώσεων στην Πεκίνο για την υποστήριξή του στη Ρωσία στην Ουκρανία, στο ζήτημα της Ταϊβάν και στα ανθρώπινα δικαιώματα — από την πλευρά μας στον στρατηγικό ανταγωνισμό», πρόσθεσε. «Στην πραγματικότητα, παράδοξα και εσφαλμένα, υπάρχει περισσότερη καταδίκη στην έκθεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας παρά προς τους αντιπάλους μας, Κίνα και Ρωσία».

Δεν καταδικάζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Στην πραγματικότητα, η Ρωσία δεν καταδικάζεται για την εισβολή της στην Ουκρανία, ούτε για τα στοιχεία ότι ο κ. Πούτιν σκεφτόταν τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων μέσα στη χώρα, με πιο δραματικό τρόπο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης τον Οκτώβριο του 2022.

Ενώ η τελευταία μεγάλη συνθήκη ελέγχου πυρηνικών όπλων με τη Ρωσία, το New START, λήγει σε δύο μήνες, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην αποφυγή ενός νέου, δαπανηρού και ανασταλτικού αγώνα εξοπλισμών. Αντίθετα, η στρατηγική υμνεί τις αντιπυραυλικές άμυνες, «συμπεριλαμβανομένου ενός Χρυσού Θόλου για την αμερικανική πατρίδα», ένα έργο που ανακοίνωσε ο κ. Τραμπ λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας.

Ωστόσο, ενώ δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται ήδη για το συγκεκριμένο project, δεν γίνεται καμία αναφορά στη στρατηγική στο γεγονός ότι ένα από τα βασικά του στοιχεία – δηλαδή η τοποθέτηση αναχαιτιστικών πυραύλων στο διάστημα – θα μπορούσε να προκαλέσει μία μάχη μεταξύ των υπερδυνάμεων για την τοποθέτηση πυρηνικών όπλων σε τροχιά.

Δεν είναι σαφές γιατί η διοίκηση απέφυγε τόσο έντονα τη συζήτηση για τον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων που ξεκίνησε το 2017. Εν μέρει μπορεί να οφείλεται σε πρόσωπα. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας που επέβλεπε τη σύνταξη του εγγράφου του 2017, ο Υποστράτηγος H.R. McMaster, πίστευε ότι το αμερικανικό αμυντικό κατεστημένο κινείτο πολύ αργά στην αντιμετώπιση νέων πραγματικοτήτων μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες εστίασης στην αντιτρομοκρατία.

Τα κατάφερε, και ένας από τους λίγους τομείς διμερούς συμφωνίας στο Κογκρέσο ήταν η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη στρατιωτική και τεχνολογική ισχύς της Κίνας και οι νέες απειλές της Ρωσίας προς την Ευρώπη. Αλλά η κοσμοθεωρία των βασικών συγγραφέων του εγγράφου του 2025 είναι πολύ διαφορετική. Η προσέγγιση για το Δυτικό Ημισφαίριο αντηχεί τα δημόσια σχόλια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης ο υπηρεσιακός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.

Η συζήτηση για την Ευρώπη και τον «αφανισμό του πολιτισμού» φαίνεται να προέρχεται από την ομιλία που εκφώνησε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο Συνέδριο Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, η προσοχή στην Κίνα φαίνεται να προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και από τον ίδιο τον κ. Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ανυπομονεί να επισκεφθεί το Πεκίνο τον Απρίλιο για να κλείσει ακόμη μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες.