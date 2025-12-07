«Αγριεύουν» οι αγρότες: Κλείνουν παράδρομους στη Φθιώτιδα και Λάρισα – Μπαίνουν στον χορό και οι Κρητικοί με αποκλεισμό αεροδρομίων και λιμανιών

Σφίγγουν τον κλοιό οι αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν όλο και περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας συνολικά 54 μπλόκα στη χώρα, που συνεχώς αυξάνονται σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου, σε επαρχιακές οδούς, τελωνεία και λιμάνια.

Οι ίδιοι δηλώνουν με κάθε τρόπο πως «ήρθαμε για να μείνουμε», ξεκαθαρίζοντας πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους. Τα βασικά αφορούν τις αποζημιώσεις, την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τη μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και την ομαλοποίηση των πληρωμών για τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Την Δευτέρα, αναμένεται να μπουν δυναμικά στο χορό των κινητοποιήσεων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Ο προγραμματισμός τους, δεν είναι να κλείσουν δρόμους, αλλά κατευθείαν αεροδρόμια και λιμάνια σε Χανιά και Ηράκλειο. Την ίδια ημέρα, θα μπλοκάρουν τους παράδρομους της Εθνικής Οδού από και προς τη Λάρισα, όπως αποφασίστηκε έπειτα από συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Μάλιστα, υπάρχει το ενδεχόμενο αύριο να κλείσουν την παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου στο ύψος του Αχιλλείου. Επίσης βγαίνουν στις 13:00 το μεσημέρι οι αγρότες από το δήμο Δίου-Ολύμπου και θα στήσουν ένα μπλόκο στην εθνική οδό, στο ύψος του Βαρικού, που σημαίνει ότι καθημερινά θα υπάρχουν και νέες κινητοποιήσεις.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες της Φθιώτιδας, επεκτείνοντας το μπλόκο του Μπράλου στους παράδρομους για μία ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα από 12:00′ μέχρι τη 1:00′ το μεσημέρι θα κλείσει εντελώς το πέρασμα από το σημείο κόβοντας τη χώρα στα δύο για αυτό το χρονικό διάστημα.

«Πρόκειται για προειδοποιητική κίνηση» διευκρινίζει στο LamiaReport ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Γιώργος Παλιούρας που παρακαλεί τον απλό κόσμο να προγραμματίσει έτσι τις δουλειές του που να μη χρειαστεί να κινηθεί εκείνη την ώρα και να μην ταλαιπωρηθεί σε αναμονή. «Ο κόσμος είναι μαζί μας καθώς γνωρίζει ότι έχουμε δίκιο και αυτό επιθυμούμε και εμείς για αυτό οι κινήσεις μας είναι στοχευμένες και κατόπιν πολύωρης διαβούλευσης», τονίζει ο κ. Παλιούρας και εξηγεί.

Την Τετάρτη, και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας θα μεταβούν στο Βόλο, όπου θα συμμετάσχουν στις 10:00 το πρωί στον αποκλεισμό του λιμανιού. Θα συμμετέχουν και οι αλιείς με τα καΐκια τους μέσα από τη θάλασσα, σε μια συμβολική κίνηση, για λίγη ώρα, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα του προβλήματος που προκαλούν, όπως λένε, οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα έως τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, ο αγροτικός κόσμος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στους δρόμους για όσο χρειαστεί.

Συνολικά 54 μπλόκα έχουν στηθεί συνολικά σε όλη τη χώρα. Τα νέα μπλόκα των αγροτών είναι τα εξής:

Κόμβος Βαφέικων – Ξάνθη

Κάστρο Βοιωτίας

Αεροδρόμιο Ιωάννινων

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Μεγάλα Χωράφια – ΒΟΑΚ Κρήτης

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε και η συνέλευση της Λέσβου, με αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης.

Στην Εθνική Αθήνας – Θεσσαλονίκης υπάρχουν μπλόκα από το Κάστρο Βοιωτίας έως τα Μάλγαρα και αύριο θα κλείσουν και τους παράδρομους.

Στον Ε65 υπάρχουν δύο μπλόκα. Ένα στην Καρδίτσα στον κόμβο της πόλης και ένα στα Τρίκαλα στα διόδια του Λόγκου που υπάρχουν συγκεντρωμένα περισσότερα από 3000 τρακτέρ. Οι οδηγοί ψάχνουν παρακαμπτήριους και παρά την ταλαιπωρία στηρίζουν τα αιτήματα των αγροτών.

Μπλόκα αγροτών βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ιόνια Οδό σε δύο σημεία. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στα δύο ρεύματα από τον ανισόπεδο κόμβο Χαλικιού ως τον Κουβαρά. Εκτροπές υπάρχουν και από τον κόμβο Φιλιππιάδας ως την Άρτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, 4 μπλόκα έχουν στηθεί στην περιοχή της Πελοποννήσου. Το πρώτο στο Κιάτο, το δεύτερο στην περιοχή Τουρλαμπά, όπου τα τρακτέρ περιμένουν πότε θα κλείσουν τον δρόμο, της 111. Το 3ο μπλόκο στην Κάτω Αχαΐας και το 4ο στην είσοδο του Πύργου.

Ο κόμβος του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων είναι τα δύο σημεία τα οποία οι αγροτικοί σύλλογοι βορείου και νοτίου Έβρου, σε αδιάλειπτη συνεργασία ως προς τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στις κινητοποιήσεις τους, έχουν επιλέξει ως τα πλέον ενδεδειγμένα να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους.

Όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουν οι γιορτές το ερώτημα εάν οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί παραμένει αναπάντητο, με τους αγρότες να διαμηνύουν ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους δεν θα αποχωρήσουν.