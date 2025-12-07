Συγκλονιστική εξομολόγηση της ψυχολόγου Άννας Κανδαράκη για τον καρκίνο – «Κλείνει ένα δύσκολος κύκλος για μένα, ύστερα από έναν χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά»

  • Η κλινική ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη αποκάλυψε ότι παλεύει για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα, εννιά χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση της νόσου.
  • Μέσω βίντεο στο Instagram, η κυρία Κανδαράκη εξήγησε ότι κλείνει ένας δύσκολος κύκλος μάχης, εκφράζοντας την επιθυμία της να δώσει δύναμη.
  • Η ανάρτηση στοχεύει να ανακουφίσει όσους περνούν παρόμοια δοκιμασία και να μαλακώσει τον φόβο σε όσους τρέμουν μια τέτοια διάγνωση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδαράκη

Η κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη παλεύει για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Αλέξης Παπαχελάς: Αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο του προστάτη

Είναι το τέλος μιας πολύ δύσκολης περιόδου, λέει στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, εξηγώντας ότι η νόσος επέστρεψε εννέα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή της.

«Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου», λέει και τονίζει ότι «θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση».

Δυσκολεύτηκα και πάρα πολύ μάλιστα, συνεχίζει η κυρία Κανδαράκη, λέγοντας ότι στο μέλλον θα μιλήσει περισσότερο για τη δοκιμασία.

Η ανάρτησή της Άννας Κανδαράκη

«Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα.  Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση.  Κλείνει ένα δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα.  Είναι ένα βίντεο που γίνεται να πω την αλήθεια μου σε εσάς, άλλωστε έτσι έχει χτιστεί αυτή η σχέση και δε θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Κάποιοι πρότειναν να πω απλά ότι άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά δεν θα ήταν η δική μου αλήθεια.

Είναι ένα βίντεο για να δώσει δύναμη σε όποιον το περνάει, να ανακουφίσει εκείνον που στέκεται δίπλα από κάποιον δικό του που το περνάει, να μαλακώσει όμως και το φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση.  Ένα βίντεο όμως για να πει και ένα βαθύ, «ευχαριστώ»… σε όλους εσάς που χωρίς να το ξέρετε μέσα από τα λόγια σας, τα μηνύματα σας, τα σχόλια και την αγκαλιά σας, όλο αυτό το διάστημα μου δώσατε απλόχερα δύναμη και κύματα αγάπης.

Πόσα «να σ’ έχει ο Θεός καλά κορίτσι μου» άκουσα, πόσα «Να είστε γερή να συνεχίσετε να μας βοηθάτε» διάβασα, πόσα «να προσέχετε την υγεία σας, είστε πολύτιμη» μου ψιθυρίσατε όταν ανταλλάζαμε αγκαλιές στις παρουσιάσεις μου… και γω ρουφούσα την κάθε λέξη, το κάθε βλέμμα… φυλαχτό για τις δύσκολες μέρες και νύχτες που περνούσα.

Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά, πάλι και πάλι. Δεν είμαι έτοιμη και δε θα ήθελα στην παρούσα φάση να πω περισσότερα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πολλά. Σας αγκαλιάζω. Ευχαριστώ είπα ε;0 Να πω άλλη μια;»

