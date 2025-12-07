Αλέξης Παπαχελάς: Αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο του προστάτη

Σύνοψη από το

  • Ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς αποκάλυψε στην Καθημερινή της Κυριακής ότι παλεύει με τον καρκίνο του προστάτη, σε ένα άρθρο με τίτλο “Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό”.
  • Τονίζει την ανάγκη να σπάσει το ταμπού γύρω από την ασθένεια και προτρέπει τους άντρες να κάνουν τεστ PSA σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
  • Επισημαίνει τον ανδρικό εγωισμό και την αναβλητικότητα ως εμπόδια στην ανοιχτή συζήτηση για θέματα υγείας, τονίζοντας ότι “η ενημέρωση για όλα τα δεδομένα είναι το καλύτερο αντίδοτο για τον φόβο”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
intime

Για τον αγώνα που δίνει με τον καρκίνο του προστάτη, μίλησε ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς, σε άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή της Κυριακής.

Στο άρθρο με τίτλο «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό», ο Αλέξης Παπαχελάς επισημαίνει πως αγχώθηκε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, σχολιάζοντας πως το «μήνυμα ήταν αναπάντεχο, όσο και “οικείο”».

«Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε στις καθησυχαστικές στατιστικές, στο παραδοσιακό ”δεν μασάμε” και σε διάφορες πρακτικές συμβουλές. Είναι όμως, κάπως σοκαριστικό να μαθαίνεις τα ίδια νέα από έναν ακόμη δικό σου άνθρωπο σε έναν κύκλο φίλων. Είναι φυσικό από μία άποψη γιατί έχουμε όλοι πατήσει τα 60 για τα καλά, έστω και αν δεν το νιώθουμε ή δεν έχουμε μπει στην καταραμένη κατηγορία των αποκαλούμενων ”κοτσονάτων”. Κάνουμε όλοι δουλειές που προκαλούν πολύ άγχος, μερικές φορές περισσότερο από όσο αντέχεται από έναν άνθρωπο. Οι γιατροί επιμένουν βέβαια από την πλευρά τους ότι δεν πρόκειται για μία καινούργια επιδημία και ότι οι στατιστικές δεν έχουν αλλάξει θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Ό,τι και να λένε, όμως, μια ασθένεια που σε περικυκλώνει από παντού και σε τακτά χρονικά διαστήματα φαντάζει σαν επιδημία, τη νιώθουμε σαν επιδημία», γράφει αρχικά ο Αλέξης Παπαχελάς.

Στην συνέχεια ανέφερε πως ο ίδιος γράφει σπάνια για προσωπικά ζητήματα, γιατί συνήθως δεν αφορούν κανέναν άλλον. «Αλλά και γιατί εύκολα ό,τι γράφεις για ένα τέτοιο θέμα γίνεται βρώσιμο υλικό για την κρεατομηχανή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σου εξασφαλίζει και μερικά ”δεν ψοφάτε να τελειώνουμε;”. Το έκανα μία φορά, στον κορονοϊό, γιατί ένιωθα ότι η προσωπική μου περιπέτεια μπορούσε να τρομάξει όσους τον αντιμετώπιζαν αψήφιστα σαν μια υπερβολή των μέσων ενημέρωσης και αρνούνταν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Τώρα το κάνω γιατί είναι καλό να σπάσει ένα ταμπού που κάνει εκείνους που ακούν τη διάγνωση για πρώτη φορά να νιώθουν πολύ μόνοι και πολύ τρομαγμένοι. Ούτε μόνοι είναι, κάθε άλλο, ούτε και τρομαγμένοι πρέπει να αισθάνονται σε μια εποχή που η ιατρική κερδίζει συνέχεια έδαφος στη μάχη με τον καρκίνο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι δεν κάνετε καλό σεξ και πώς να γίνετε καλύτεροι

Ρυτίδες στον λαιμό: Ειδικός αποκαλύπτει πώς να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Ακίνητα: Προς νέα ρεκόρ οδεύει η βραχυχρόνια μίσθωση το 2025 – Τι δείχνει η ακτινογραφία της ελληνικής αγοράς

Καταστήματα: Πότε κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας-Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:52 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

«Το παιδί»: Ο μηχανικός που θα αναλάβει το φράγμα καταφθάνει στο χωριό – Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Η Άρτεμις προσπαθεί να πείσει την Ιρίνα να μην αποκαλύψει στον Δημήτρη πως είναι η μητέρα του,...
14:25 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Τα φαντάσματα: Ένας γάμος αναστατώνει όλο το αρχοντικό, απόψε στις 21:00 στο Star

Η μεγάλη μέρα του γάμου έρχεται απόψε “Στα Φαντάσματα” στις 21:00 στο Star. Τα φαν...
13:43 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση 6/12: Κυριαρχία του «The Voice» στην prime time – Οι νικητές και οι ηττημένοι

Την πρώτη θέση και μάλιστα με άνεση κατέκτησε στην prime time ζώνη του Σαββάτου (6/12) το The ...
12:51 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

IQ160: Η Πηνελόπη αποκτά μια νέα φίλη – Όλα όσα θα δούμε απόψε

Ο Καλατζής προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την πιθανότητα να γίνει πατέρας στο νέο επεισόδιο της...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»