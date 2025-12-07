Αγρότες: Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό μεταξύ των κόμβων Βαφέικων και Ιάσμου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό μεταξύ των κόμβων Βαφέικων και Ιάσμου

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Βαφέικων και Ιάσμου, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο τμήμα είχε διακοπεί από τις 11 το πρωί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Πιο ειδικά, πρόκειται για τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα δυτικού κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη διεξάγεται μέσω της εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι δεν κάνετε καλό σεξ και πώς να γίνετε καλύτεροι

Ρυτίδες στον λαιμό: Ειδικός αποκαλύπτει πώς να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Ακίνητα: Προς νέα ρεκόρ οδεύει η βραχυχρόνια μίσθωση το 2025 – Τι δείχνει η ακτινογραφία της ελληνικής αγοράς

Καταστήματα: Πότε κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας-Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:41 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην εθνική οδό μετά τα διόδια των Μαλγάρων – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (07/12) το μεσημέρι στην Εθνική Οδό, όταν ένα αυτοκίνητο εισήλθε ...
18:24 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Όλοι ξέρουμε ότι τους αξίζει αυτό που παίρνουν» λένε οι αυτοαποκαλούμενοι «τιμωροί παιδόφιλων» 

Αυτοπροσδιορίζονται ως «κυνηγοί παιδόφιλων» ή «τιμωροί». Μέσω ψεύτικων προφίλ ανηλίκων στα κοι...
17:30 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Νίκαιας – Κανονικά η κυκλοφορία στον Προμαχώνα

«Ήρθαμε για να μείνουμε» επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο οι αγρότες στα μπλόκα σε εθνικές, επαρχια...
17:15 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Σαρωνικός: Ταυτοποιήθηκε ο διαρρήκτης που είχε μπει στο δημαρχείο και… έφαγε τα τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία

Ταυτοποιήθηκε ο… 39χρονος πεινασμένος διαρρήκτης που είχε μπει στις 29 Νοεμβρίου στο δημ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»