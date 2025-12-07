Αγρότες: Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό μεταξύ των κόμβων Βαφέικων και Ιάσμου

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Βαφέικων και Ιάσμου, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο τμήμα είχε διακοπεί από τις 11 το πρωί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Πιο ειδικά, πρόκειται για τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα δυτικού κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη διεξάγεται μέσω της εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.