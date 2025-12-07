Μπέττυ Μαγγίρα: Νιώθω ευλογημένη που δούλεψα με την Μαρινέλλα, μεγάλη δασκάλα

Enikos Newsroom

lifestyle

Μπέττυ Μαγγίρα με μαγιό

«Λύγισε» μιλώντας για την Μαρινέλλα η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» με την Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί της Κυριακής.

«Αποφάσισα αυτή τη στιγμή, από δω και πέρα στη ζωή μου, να μην κάνω καμία υποχώρηση… ή παραχώρηση. Τίποτα. Ή θα με αφήσετε να κάνω αυτό που θέλω για να γίνει σωστά, ή ας κάτσω σπίτι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέχρι να έρθει αυτό που είναι να κάνω. Και να σου πω και κάτι; Αυτό μου το έμαθε πάρα πολύ καλά η Μαρινέλλα. Νιώθω πολύ ευλογημένη που δούλεψα με αυτή τη γυναίκα. Πάρα πολύ ευλογημένη» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Μου έμαθε ότι αν δεν σεβαστείς εσύ πρώτη τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν θα σε σεβαστεί κανένας. Κανένας δεν θα σε σεβαστεί έτσι όπως πρέπει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το βίωσα αυτό δίπλα της. Πάρα πολύ. Και συγκινούμαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι… δώρο Θεού για μένα. Με επέλεξε, με πήρε, με έβαλε δίπλα της σε ισάξιο ρόλο. Αυτά τα πράγματα σου συμβαίνουν μια φορά στη ζωή σου. Και είχα την ευλογία να το ζήσω εγώ αυτό μαζί της. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και δεν ήταν μόνο ένα αυτό που έμαθα δίπλα της, ήταν μεγάλο σχολείο. Μεγάλη δασκάλα. Σε όλα. Την έβλεπες και μάθαινες. Ρούφαγες γνώση» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα, μη μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Εννοείται ότι δεν το έχω βιώσει στην τηλεόραση. Μπορεί να μου δώσαν χώρο αλλά με τις δικές τους προδιαγραφές. Ενώ η Μαρινέλλα όχι».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι δεν κάνετε καλό σεξ και πώς να γίνετε καλύτεροι

Ρυτίδες στον λαιμό: Ειδικός αποκαλύπτει πώς να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Ακίνητα: Προς νέα ρεκόρ οδεύει η βραχυχρόνια μίσθωση το 2025 – Τι δείχνει η ακτινογραφία της ελληνικής αγοράς

Καταστήματα: Πότε κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας-Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:22 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Μυρτώ Αλικάκη: Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που είναι νάρκισσοι και νιώθουν ότι οτιδήποτε είναι γύρω τους, τούς απειλεί

Στη “σχέση” που διατηρεί με τον χρόνο και τον ηλιακό ρατσισμό, που συχνά παρατηρεί...
14:07 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη – «Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να με εξευτελίσει με κάθε δυνατό τρόπο»

Στην υπόθεση του revenge porn για την οποία κατηγορούνται δύο άνδρες σε βαθμό κακουργήματος, α...
12:43 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και το γενικεύουν…» – Τι είπε για το σπίτι που φτιάχνει στην Κρήτη μαζί με την Δέσποινα Βανδή

Για το σπίτι που φτιάχνει στην Κρήτη μαζί με την Δέσποινα Βανδή, τις αρνητικές κριτικές και τη...
11:48 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του για τα γενέθλιά του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 του χρόνια χθες, 6 Δεκεμβρίου, και η σύζυγός του, Mariah...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»