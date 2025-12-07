Θεσσαλονίκη: «Όλοι ξέρουμε ότι τους αξίζει αυτό που παίρνουν» λένε οι αυτοαποκαλούμενοι «τιμωροί παιδόφιλων» 

Αυτοπροσδιορίζονται ως «κυνηγοί παιδόφιλων» ή «τιμωροί». Μέσω ψεύτικων προφίλ ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα, παγιδεύουν υπόπτους με τις ίδιες μεθόδους που εκείνοι χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν ανήλικα θύματα. Όταν οι δράστες εμφανίζονται στο συμφωνημένο ραντεβού, δεν βρίσκουν το παιδί που πιστεύουν ότι θα συναντήσουν, αλλά τα μέλη των ομάδων αυτών.

Αρχηγικό μέλος ομάδας των λεγόμενων αυτόκλητων «τιμωρών» μίλησε στο Mega για το πώς ξεκίνησε τη δράση του. «Η πρώτη φορά που ασχολήθηκα μόνος ήταν όταν η μικρή αδελφή του κολλητού μου έστειλε μήνυμα, η οποία είναι 13 και έκατσε και μου εξήγησε τι συμβαίνει. Ότι κάποιος της είχε στείλει μήνυμα και το έπαιζε ότι ήταν 19χρονος. Ήθελε να έρθει αυτός από την Αιτωλοακαρνανία στον Βόλο για δύο μέρες να βρεθούν. Και ήρθε στον Βόλο. Είχαμε δώσει σημείο αργά το βράδυ. Ήμασταν 7 άτομα εκείνη την ημέρα, εμφανίστηκα εγώ μπροστά του και του λέω στα πολύ ξαφνικά το όνομά του. Του λέω ‘’εσύ είσαι;’’ Και μου λέει ‘’ναι, εγώ είμαι, εσύ ποιος είσαι;’’. Του λέω ‘’εγώ είμαι η Αλεξάνδρα, η μικρή αδελφή του φίλου μου’’ και εκεί τα έπαθε όλα. Μετά ξέρετε τι έγινε».

Κύριος στόχος των αυτόκλητων «τιμωρών», όπως αποκαλύπτει μέλος τους, είναι οι παιδόφιλοι να πάρουν ένα γερό μάθημα. «Όλοι ξέρουμε ότι τους αξίζει αυτό που παίρνουν. Βαράμε σε σημεία που, όχι να τους αφήσουμε στον τόπο τον άλλον, αλλά σε σημεία που δεν θα του επιτρέψει ξανά να ασκήσει σεξουαλικά πράγματα οπουδήποτε. Κουβαλάμε ένα βαρύ σιδερολοστό, σαν μεταλλικό ρόπαλο, αφού τον χτυπήσουμε συνήθως πολύ άσχημα στα πλευρά, τον χτυπήσουμε στο κεφάλι, στο σαγόνι, μετά του κρατάμε τα πόδια. Και κάποιος από εμάς πάει και τον βαράει με πολλή δύναμη με τον σιδερολοστό στα γεννητικά όργανα. Όχι μία φορά, παραπάνω 5-10 φορές».

Ο 20χρονος σήμερα άνδρας, όπως ισχυρίζεται ξεκίνησε τη δράση του τον Αύγουστο του 2024 και ο αριθμός των θυμάτων της ομάδας αυτόκλητων «τιμωρών των παιδόφιλων», σοκάρει. «Έχω συμμετάσχει σε 50 περιστατικά».

«Δεν υπάρχει Δικαιοσύνη, για αυτό χτυπάμε τους παιδόφιλους»

Ένα ακόμα μέλος των αυτόκλητων «τιμωρών» παιδόφιλων μίλησε στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο. «Συμμετέχω σε μια ομάδα αλλά όχι τόσο ενεργά. Μπήκα τον Οκτώβριο του 2024. Τα μέλη είναι πάνω από 1000. Είμαστε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Εγώ μπήκα στην ομάδα μετά από επίθεση σε συγγενικό μου πρόσωπο. Είμαι κατά της βίας, αλλά δεν μπορώ να συμβιώνω με παιδόφιλους. Δεν υπάρχει Δικαιοσύνη, γι΄ αυτό χτυπάμε τους παιδόφιλους. Οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Υπάρχουν αρχηγοί μέσα στην ομάδα που παίρνουν αποφάσεις. Σκοπός μας δεν είναι να τους ληστέψουμε, αλλά να τους τιμωρούμε».

Οι ίδιοι λένε πως είναι «τιμωροί των παιδόφιλων» όμως οι μαρτυρίες στις «Εξελίξεις Τώρα» αναφέρουν πως η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργεί στην πραγματικότητα ως συμμορία ληστών.

«Ο γαμπρός μου ήθελε να πουλήσει ένα κινητό που είχε αγοράσει. Και λέει δεν το ανεβάζω στο Facebook; Το είδε και του έκλεισε ένα ραντεβού στο άλσος Μετεώρων. Συναντιούνται στο σημείο, ξαφνικά εμφανίζονται 15 άτομα και ξεκινάνε να τον χτυπάνε και τον λήστεψαν».