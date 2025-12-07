Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110 – 66: «Περίπατος» με τρίποντο… σόου από τον Ρογκαβόπουλο

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Πανιώνιο, τον οποίο κέρδισε με το επιβλητικό 110-66 για την 9η αγωνιστική της GBL στο “Telekom Center Athens”, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να έχει 40 πόντους με 12/19 τρίποντα και να πετυχαίνει ένα σπουδαίο επίτευγμα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Το Παναθηναϊκός – Πανιώνιος εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με το “τριφύλλι” να βγάζει αντίδραση μετά την ήττα από τη Βαλένθια στην Euroleague. Οι “πράσινοι” είχαν φοβερή μέρα τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο “Ρόγκα” έκανε το ματς της ζωής του, “διαλύοντας” το ρεκόρ των περισσότερων εύστοχων τριπόντων από έναν παίκτη, σε ένα παιχνίδι της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 7-1, ενώ ο Πανιώνιος έπεσε στο 1-8.

Ο Πανιώνιος κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ για τα τέσσερα πρώτα λεπτά (12-11), με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει αρχικά με επτά (24-17, 26-19) με καλάθια του Γιούρτσεβεν και να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +9, με τον Τούρκο να σκοράρει και πάλι.

Με Πάπας και Γκίκα ο Πανιώνιος πλησίασε στους τέσσερις (32-28 στο 12΄), όμως ο Παναθηναϊκός ανέβασε εκ νέου στροφές με τον Γιούρτσεβεν να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή και τον Σαμοντούροφ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 42-28. Τη σκυτάλη πήραν οι Τι Τζέι Σορτς και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με τον Έλληνα φόργουορντ να είναι “ζεστός” και να γράφει το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του αγώνα (53-34).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και στην επανάληψη, με ένα σερί 6-0 που τον έφερε στο +26 (60-34 με γκολ-φάουλ του Φαρίντ). Ο Πανιώνιος απάντησε με δικό του 6-0 (60-40 με Κρούζερ), με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιβεβαιώνει την καλή του μέρα με νέο τρίποντο (63-40). Έτσι κυλούσε το παιχνίδι, με τον Έλληνα φόργουορντ να τραβάει πάνω του τα βλέμματα και τον Παναθηναϊκό να κάνει επιμέρους 34-12 στην τρίτη περίοδο, η οποία έκλεισε με τη διαφορά στους 41 πόντους (87-46).

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στην GBL:

Σάββατο 06/12

ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70
Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος 103-83
Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87
Περιστέρι – Μαρούσι 80-78

Κυριακή 07/12

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93
Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66

04:40 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

