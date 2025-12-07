Η ατάκα του Αταμάν όταν είδε νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει πρόβλημα, βρέχει και εδώ;»

  • Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε επιβλητική νίκη με 110-66 επί του Πανιωνίου στην GBL. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν τρολάρισε τον Ολυμπιακό για τη βροχή στο ΣΕΦ.
  • Ο προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε: “Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ;”.
  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε το σχετικό video, τονίζοντας το χιούμορ του κόουτς και την πλήρη συγκέντρωση στο έργο που περιμένει την ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε επιβλητική νίκη με 110-66 επί του Πανιωνίου στην GBL με τον Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος της αναμέτρησης να βρίσκει την ευκαιρία να τρολάρει και τον Ολυμπιακό για τη βροχή στο ΣΕΦ.

Super League: Η Λάρισα σόκαρε τον Παναθηναϊκό στο 90+9′

Το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Euroleague, αναβλήθηκε εξαιτίας των προβλημάτων με τη βροχή στο ΣΕΦ και ο προπονητής του ΠΑΟ είπε τη σχετική ατάκα, μόλις είδε τα νερά από το μπουγέλο των παικτών στον Ρογκαβόπουλο, στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, μετά το Παναθηναϊκός – Πανιώνιος.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε τα εξής:

“Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ; Λοιπόν, καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ. Συγχαρητήρια. Επίσης, αύριο θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα. Για τους άλλους, 15:00 ατομική, 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με το Μιλάνο. Πάμε!”.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μάλιστα το σχετικό video και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της: “Ο κόουτς Αταμάν διατήρησε το κέφι ψηλά, υπενθυμίζοντάς μας το υπέροχο χιούμορ του, και στη συνέχεια πέρασε κατευθείαν στο θέμα που έχει σημασία: σεβασμός για την προσπάθεια, υπερηφάνεια για την ρεκόρ επίδοση του Νίκου Ρογκάβαλου και πλήρης συγκέντρωση στο έργο που μας περιμένει! Αύριο, επιστρέφουμε στη δράση. Με την ίδια όρεξη. Με την ίδια νοοτροπία”.

